Lors du dernier mercato estival, le club londonien de Chelsea était tout proche de recruter le talentueux ailier de 18 ans qui brillait au Bayer Leverkusen, Kerim Alaybegovich. Cependant, la stratégie de développement à long terme et le plan prudent proposés par les Londoniens ont fini par jouer en leur défaveur.

En juillet, l'entraîneur Xabi Alonso a personnellement négocié avec le jeune joueur et la direction du Bayer, convaincu qu'investir 40 millions d'euros (34,7 millions de livres sterling) pour ce talent bosnien rapporterait gros à l'avenir.

Honnêteté et occasion manquée

Lors de la phase décisive des négociations, la question de la garantie d'une place de titulaire est devenue le principal obstacle :

Concurrence et prêt intermédiaire : Xabi Alonso a clairement dit au joueur qu'en raison de la forte concurrence avec Morgan Rogers, une place de titulaire immédiate ne pouvait être garantie, lui proposant un prêt dans un autre club ;

La réactivité de la Juventus : Selon TuttoMercatoWeb Juventus , alors que Chelsea, Naples et l'Atalanta faisaient traîner les négociations, le club de Turin est entré dans la course ;

Promesse de titulaire : Les Turinois ont offert à Alaybegovich une place directe dans le projet principal sans aucun prêt et ont conclu le transfert rapidement pour 32 millions d'euros plus des bonus .

Débuts à Turin : La confiance de Spalletti et un but en Ligue Europa

Ce pari de la Juventus a porté ses fruits très rapidement :

Opportunité rapide : Suite à la blessure inattendue du leader de l'équipe Kenan Yildiz, les portes de l'équipe première se sont ouvertes pour le joueur bosnien de 18 ans ;

Premier but : Alaybegovich a réussi à marquer son premier but sous le maillot turinois lors du match de Ligue Europa contre Nimègue ;

L'éloge de Spalletti : L'entraîneur Luciano Spalletti a souligné le sang-froid, la technique et le haut niveau du jeune attaquant sur le terrain.

Bien que l'honnêteté d'Alonso, refusant de faire des promesses excessives, ait privé Chelsea d'un ailier prometteur, les performances solides de Morgan Rogers chez les « Blues » permettent aujourd'hui aux Londoniens de mieux digérer cette perte.