La 2e journée de la phase de ligue de l'Europa League s'est achevée avec une série de rencontres passionnantes et riches en buts. Le club italien « Milan » a signé une large victoire en Autriche, tandis que le champion d'Allemagne « Bayer » a démontré son talent en Pologne pour prendre la tête du classement. En France, un véritable festival de buts a eu lieu entre « Lyon » et le club anglais de «Crystal Palace».

« Milan » a inscrit 4 buts sans réponse sur la pelouse de « Salzbourg »

En quête de points au classement, le « Milan » a livré une prestation parfaite à l'extérieur contre « Salzbourg », s'imposant 4-0 :

Le récital de Cissé : Héros de la rencontre, Cissé a trouvé le chemin des filets aux 15e, 32e et 49e minutes, signant son premier triplé dans la compétition ;

Le point final de Ramos et l'expulsion : Entré en jeu, Ramos a scellé le score final à la 72e minute (0-4). À la 83e minute, le défenseur milanais Terracciano a reçu un carton rouge et a dû quitter le terrain prématurément.

« Salzbourg » — « Milan » 0:4

Buts : Cissé (15, 32, 49), Ramos (72).

« Milan » : Maignan, Tomori (Terracciano, 67), de Winter, Pavlovic, Hutchinson, Jashari, Rabiot (Modric, 61), Bartesaghi, Loftus-Cheek, Cissé (Pulisic, 60), Camarda (Ramos, 60). Expulsion : Terracciano (83).

Le « Bayer » conforte sa place de leader en battant le « Lech » en Pologne

Le club allemand du « Bayer » a marqué 4 buts sans en concéder face au « Lech » à l'extérieur, prenant la 1ère place du classement de l'Europa League grâce à une meilleure différence de buts :

Doublé de Schick : Patrik Schick a transformé deux penaltys avec sang-froid aux 29e et 41e minutes ;

Large victoire : Tillman à la 32e minute et Maza à la 89e minute ont ajouté leurs noms au tableau d'affichage pour assurer la victoire finale.

« Lech » — « Bayer » 0:4

Buts : Schick (29 sp, 41 sp), Tillman (32), Maza (89).

« Bayer » : Flekken, Vazquez, Badé, Tapsoba, Gutierrez (Medina, 62), Garcia, Tella (Diaby, 62), Fernandes, Tillman, Maza, Terrier (Schick, 18).

Choc intense à Lyon : « Crystal Palace » battu

Le club français de « Lyon » a accueilli le représentant de la Premier League anglaise, « Crystal Palace », et a remporté une victoire difficile sur le score de 3-2 :

Domination des hôtes : Grâce aux buts de Tolisso (8e) et Nuamah (45+2), « Lyon » a rejoint les vestiaires avec un avantage confortable ;

Intensité en seconde période : Pino (50e) a réduit l'écart, mais Soule a redonné de l'air à la 76e minute. Le but de Daichi Kamada à la 81e minute n'a pas suffi à sauver les Londoniens de la défaite.

« Lyon » — « Crystal Palace » 3:2

Buts : Tolisso (8), Nuamah (45+2), Soule (76) — Pino (50), Kamada (81).

Un but à la 90+3 offre les 3 points à « Sunderland »

L'équipe portugaise de « Torreense » s'est inclinée 1-2 à domicile face au club anglais de « Sunderland ». Si Volney (37e) avait ouvert le score pour les locaux, Ahoka (67e) a rétabli l'équilibre en seconde période. Sadiki a offert une précieuse victoire à « Sunderland » dans le temps additionnel (90+3).

« Torreense » — « Sunderland » 1:2

Buts : Volney (37) — Ahoka (67), Sadiki (90+3).