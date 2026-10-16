Le Milan et le Bayer écrasent leurs adversaires : fin de la journée en Ligue Europa

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Le Milan et le Bayer écrasent leurs adversaires : fin de la journée en Ligue Europa

La 2e journée de la phase de ligue de l'Europa League s'est achevée avec une série de rencontres passionnantes et riches en buts. Le club italien « Milan » a signé une large victoire en Autriche, tandis que le champion d'Allemagne « Bayer » a démontré son talent en Pologne pour prendre la tête du classement. En France, un véritable festival de buts a eu lieu entre « Lyon » et le club anglais de «Crystal Palace».

« Milan » a inscrit 4 buts sans réponse sur la pelouse de « Salzbourg »

En quête de points au classement, le « Milan » a livré une prestation parfaite à l'extérieur contre « Salzbourg », s'imposant 4-0 :

  • Le récital de Cissé : Héros de la rencontre, Cissé a trouvé le chemin des filets aux 15e, 32e et 49e minutes, signant son premier triplé dans la compétition ;

  • Le point final de Ramos et l'expulsion : Entré en jeu, Ramos a scellé le score final à la 72e minute (0-4). À la 83e minute, le défenseur milanais Terracciano a reçu un carton rouge et a dû quitter le terrain prématurément.

« Salzbourg » — « Milan » 0:4

Buts : Cissé (15, 32, 49), Ramos (72).

  • « Milan » : Maignan, Tomori (Terracciano, 67), de Winter, Pavlovic, Hutchinson, Jashari, Rabiot (Modric, 61), Bartesaghi, Loftus-Cheek, Cissé (Pulisic, 60), Camarda (Ramos, 60).

    Expulsion : Terracciano (83).

Le « Bayer » conforte sa place de leader en battant le « Lech » en Pologne

Le club allemand du « Bayer » a marqué 4 buts sans en concéder face au « Lech » à l'extérieur, prenant la 1ère place du classement de l'Europa League grâce à une meilleure différence de buts :

  • Doublé de Schick : Patrik Schick a transformé deux penaltys avec sang-froid aux 29e et 41e minutes ;

  • Large victoire : Tillman à la 32e minute et Maza à la 89e minute ont ajouté leurs noms au tableau d'affichage pour assurer la victoire finale.

« Lech » — « Bayer » 0:4

Buts : Schick (29 sp, 41 sp), Tillman (32), Maza (89).

  • « Bayer » : Flekken, Vazquez, Badé, Tapsoba, Gutierrez (Medina, 62), Garcia, Tella (Diaby, 62), Fernandes, Tillman, Maza, Terrier (Schick, 18).

Choc intense à Lyon : « Crystal Palace » battu

Le club français de « Lyon » a accueilli le représentant de la Premier League anglaise, « Crystal Palace », et a remporté une victoire difficile sur le score de 3-2 :

  • Domination des hôtes : Grâce aux buts de Tolisso (8e) et Nuamah (45+2), « Lyon » a rejoint les vestiaires avec un avantage confortable ;

  • Intensité en seconde période : Pino (50e) a réduit l'écart, mais Soule a redonné de l'air à la 76e minute. Le but de Daichi Kamada à la 81e minute n'a pas suffi à sauver les Londoniens de la défaite.

« Lyon » — « Crystal Palace » 3:2

Buts : Tolisso (8), Nuamah (45+2), Soule (76) — Pino (50), Kamada (81).

Un but à la 90+3 offre les 3 points à « Sunderland »

L'équipe portugaise de « Torreense » s'est inclinée 1-2 à domicile face au club anglais de « Sunderland ». Si Volney (37e) avait ouvert le score pour les locaux, Ahoka (67e) a rétabli l'équilibre en seconde période. Sadiki a offert une précieuse victoire à « Sunderland » dans le temps additionnel (90+3).

« Torreense » — « Sunderland » 1:2

Buts : Volney (37) — Ahoka (67), Sadiki (90+3).

MilanBayerLyonCrystal PalaceEuropa League
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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