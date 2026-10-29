Pluie de buts : le Bayern et le Bayer écrasent leurs adversaires avec 11 buts au total

Lors du 2e tour de la DFB-Pokal, les cadors allemands ont offert un véritable festival offensif à leurs supporters. Le Bayern Munich a accueilli Magdebourg à domicile, s'imposant largement sur le score de 6-1. De son côté, le Bayer Leverkusen a dominé Nuremberg 5-2 chez lui, validant brillamment son ticket pour le tour suivant.

Les deux géants ont démontré leur puissance offensive dans la compétition et poursuivent sereinement leur parcours en coupe.

Déroute à l'Allianz Arena : 6 buts pour le Bayern

Les Munichois n'ont laissé aucune chance à leur adversaire tout au long du match, concluant une série d'attaques spectaculaires par des buts :

La performance étincelante d'Olise : Le milieu offensif du Bayern, Michael Olise, a ouvert le score dès la 10e minute et a transformé un penalty à la 50e, s'offrant un doublé ;

Attaques de grande envergure : Les autres buts munichois ont été inscrits par Saibari (21e), Alphonso Davies entré en jeu (70e), Braun (73e) et Dalber dans le temps additionnel (90+3e) ;

L'unique réponse des visiteurs : Pour Magdebourg, seul Zukovski a réussi à égaliser brièvement à la 15e minute (1-1), mais cela n'a pas freiné l'ardeur des locaux.

Remontada impressionnante à Leverkusen : 5 buts pour le Bayer

Le duel entre le Bayer et Nuremberg a été marqué par une intensité folle et des rebondissements inattendus :

Le coup de poing inattendu de Nuremberg : Les visiteurs ont entamé le match très fort, menant au score à Leverkusen grâce à des buts de Rafael (13e) et Heugen (30e) (0-2) ;

L'héroïsme de Tapsoba : Le défenseur des « Werkself », Edmond Tapsoba, s'est réveillé à temps pour inscrire un doublé aux 41e et 49e minutes, rétablissant l'équilibre ;

Le coup de grâce : Une fois l'équilibre rétabli, les locaux ont accentué la pression — Patrik Schick (70e s.p.), Jonas Hofmann (78e) et l'expérimenté Lucas Vázquez (89e) ont marqué successivement pour sceller le score final à 5-2.

Protocole officiel

DFB-Pokal. 2e tour

Bayern — Magdebourg 6-1

Buts : Olise (10e, 50e s.p.), Saibari (21e), Davies (70e), Braun (73e), Dalber (90+3e) — Zukovski (15e) ;

Composition du Bayern : Urbig, Stanisic, Tah, Ito, Braun, Laimer (Pavlovic, 68e), Gnabry (Davies, 46e), Bischof (Dalber, 75e), Olise (Boey, 68e), Carl, Saibari (Binder, 75e) ;

Composition de Magdebourg : Reimann, Pierre, Tobias, Nollenberger, Hürlainen (Mergner, 75e), Musel, Chaves (Michael, 63e), Zukovski, Atik, Iyocha, McNulty.

Bayer — Nuremberg 5-2

Buts : Tapsoba (41e, 49e), Schick (70e s.p.), Hofmann (78e), Lucas Vázquez (89e) — Rafael (13e), Heugen (30e) ;

Composition du Bayer : Blaswich, Vázquez, Medina, Tapsoba, Medina, Andrich (Fernandes, 46e), Hofmann, Tillman (Maza, 46e), Moreira (Schick, 46e), Tella ;

Composition de Nuremberg : Reichert, Janisch, Kalogeropoulos, Otto, Cherezoli, Markhiyev, Fernandes, Boving, Justvan, Rafael, Heugen.

Les deux équipes ont franchi le cap du 2e tour avec assurance, prouvant une fois de plus qu'elles sont de sérieuses prétendantes au titre de la DFB-Pokal.