Pourquoi Kerim Alajbegovic a-t-il choisi le projet de la Juventus plutôt que celui de Chelsea ?

Le jeune talent bosnien Kerim Alajbegovic a expliqué en détail pourquoi il avait choisi de poursuivre sa carrière en Serie A italienne plutôt qu’en Premier League anglaise, et pourquoi il avait opté pour le club turinois. Selon Goal.com, le joueur, suivi par plusieurs grands clubs européens, a finalement préféré rejoindre la « Vieille Dame ». À ce sujet, Goal.com rapporte que.

Connu pour ses performances remarquées dans le système du RB Salzburg, Alajbegovic était devenu l’un des jeunes talents les plus convoités du mercato. Milan, la Roma et Naples s’intéressaient à lui, mais Chelsea semblait d’abord avoir remporté la course au transfert. Toutefois, des changements de dernière minute et la réaction rapide de la Juventus ont complètement bouleversé la situation.

L’attrait du club turinois et l’influence de Pjanić

Dans un entretien accordé à Tuttosport, le jeune footballeur a reconnu qu’il était impossible de refuser la proposition du club turinois. Selon lui, lorsqu’un des plus grands clubs du monde vous appelle, il n’y a plus besoin d’hésiter. Il a également été souligné que son compatriote Miralem Pjanić avait fortement influencé son choix, le milieu de terrain ayant auparavant joué à la Juventus et gardant une excellente impression du club.

Malgré l’offre financièrement attractive de Chelsea, Alajbegovic recherchait un projet capable de lui offrir des garanties concrètes pour son développement et du temps de jeu en équipe première. C’est précisément sur ce point que l’approche tactique de l’entraîneur et sa méthode de travail avec les jeunes joueurs ont joué un rôle décisif.

Les exigences de Luciano Spalletti et la reconnaissance de Del Piero

Le joueur a particulièrement insisté sur le haut niveau d’exigence des entraînements et la quête de perfection de l’entraîneur. Notre compatriote a déclaré qu’il apprenait de nouvelles choses à chaque séance concernant la précision des passes, les déplacements et le positionnement, soulignant que cette étape serait importante pour sa progression professionnelle.

Le fait qu’Alessandro Del Piero, légende du football italien, ait qualifié le jeune joueur de « véritable talent » a également été un grand honneur pour Alajbegovic. Il a reconnu que ces mots chaleureux de la légende lui imposaient une responsabilité supplémentaire et que la route restait encore longue.