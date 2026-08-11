Il est recommandé à Chelsea de recruter l’agent libre Dušan Vlahović

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Il est recommandé à Chelsea de recruter l’agent libre Dušan Vlahović

Il a été conseillé à Chelsea, club londonien, de recruter durant le mercato estival l’attaquant serbe Dušan Vlahović, qui a quitté la Juventus et se trouve actuellement libre. Pour le club de Premier League, ce transfert pourrait aussi représenter un risque financièrement avantageux. À ce sujet, Goal.com rapporte que.

Selon talkSPORT, l’expert du football européen Andy Brassell s’est dit étonné que le joueur de 26 ans soit sans club depuis six semaines. D’après lui, des équipes comme l’Atlético de Madrid ou Newcastle United auraient déjà dû faire une offre à l’attaquant serbe.

Le passage de Vlahović à la Juventus et ses problèmes de blessures

Dušan Vlahović a traversé une période difficile au sein du club turinois. Malgré des blessures aux adducteurs qui ont affecté ses performances, il a réussi à inscrire 68 buts en 168 matchs et à remporter la Coupe d’Italie.

Cependant, son salaire de plus de 300 000 livres sterling par semaine a effrayé de nombreux prétendants. Selon l’expert, le transfert tarde également en raison des doutes concernant la condition physique du joueur et sa capacité à retrouver son meilleur niveau.

L’option turque et les conditions financières

Il est désormais très probable que Dušan Vlahović poursuive sa carrière en Turquie. Le Beşiktaş est devenu le principal prétendant pour recruter l’attaquant et est en mesure de répondre à ses exigences financières.

Andy Brassell affirme que le club d’Istanbul propose au joueur un salaire nettement supérieur à celui des autres équipes européennes, exonéré d’impôts. L’attaquant devrait donc poursuivre sa carrière en Süper Lig turque.

Une opportunité intéressante pour Chelsea

L’entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, dispose actuellement d’attaquants comme João Pedro, Danny Welbeck, Nicolas Jackson et Liam Delap. Toutefois, les Londoniens n’ont pas entrepris de démarches concrètes pour Vlahović cet été.

Selon l’expert, si Chelsea parvenait à recruter le joueur pour un salaire deux fois inférieur à celui qu’il percevait à la Juventus, l’opération serait avantageuse pour toutes les parties. À son meilleur niveau, Vlahović représenterait en effet un risque qui en vaudrait la peine pour un club de Premier League.

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Jahongir Tursunov
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