Leeds - Manchester United : compositions et direct commenté

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Leeds - Manchester United : compositions et direct commenté

Le match Leeds - Manchester United, comptant pour la Premier League, débutera le 18 octobre à 18h00 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ de Leeds : 1. Trafford J., 4. Ampadu E., 2. Bogle J., 9. Calvert-Lewin D., 30. Elvedi N., 3. Gudmundsson G., 24. Justin J., 5. Muharemovic T., 19. Okafor N., 18. Stach A., 22. Tanaka A.

Entraîneur de Leeds : Farke D.

Composition de départ de Manchester United : 1. Lammens S., 17. Andrey Santos, 20. Baleba K., 2. Dalot D., 16. Diallo A., 8. Fernandes B. (capitaine), 5. Maguire H., 6. Martinez L., 19. Mbeumo B., 18. Tielemans Y., 15. Yoro L.

Entraîneur de Manchester United : Carrick M.

En direct EN DIRECT
17🟨
Bruno Fernandes (Manchester United) est logiquement averti d'un carton jaune.
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Dominic Calvert-Lewin (Leeds) est parti trop tôt et l'arbitre siffle hors-jeu.
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Lisandro Martínez (Manchester United) récupère le ballon repoussé et tente sa chance de loin, mais un défenseur bloque habilement.
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Coup franc tiré par Bruno Fernandes (Manchester United), mais les défenseurs dégagent le ballon.
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Ethan Ampadu (Leeds) récupère le ballon et conteste avec colère la faute sifflée par Darren England. Manchester United obtient un coup franc, une position idéale pour un tir direct.
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Bruno Fernandes (Manchester United) tire un coup franc de loin et centre dans la surface, mais sa passe imprécise sort des limites du terrain.
9
Faute ! Ao Tanaka (Leeds) est averti pour un tacle, et Darren England siffle. Manchester United va jouer un coup franc près de la touche.
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Bryan Mbeumo (Manchester United) contrôle un long ballon, mais James Trafford mérite des éloges pour ses excellents réflexes et sa sortie.
3
Les joueurs de Leeds font de superbes passes courtes et déplacent très bien le ballon. Ils attendent le bon moment pour percer la défense adverse et frapper en contre-attaque rapide.
1
Le match a commencé. La première mi-temps est lancée.
18:01
Les joueurs sont sur la pelouse et Manchester United donne le coup d'envoi.
18:00
Darren England a été désigné comme arbitre pour le match d'aujourd'hui.
18:00
Avant le début du match, vous pouvez consulter les compositions d'équipe pour la rencontre d'aujourd'hui.
18:00
Bonjour et bienvenue dans notre live textuel ! Nous vous ferons vivre tous les faits de jeu en direct. Les compositions d'équipes seront annoncées très prochainement.
LeedsManchester UnitedPremier LeagueFootballAngleterre
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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