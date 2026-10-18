Leeds - Manchester United : compositions et direct commenté

Le match Leeds - Manchester United, comptant pour la Premier League, débutera le 18 octobre à 18h00 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ de Leeds : 1. Trafford J., 4. Ampadu E., 2. Bogle J., 9. Calvert-Lewin D., 30. Elvedi N., 3. Gudmundsson G., 24. Justin J., 5. Muharemovic T., 19. Okafor N., 18. Stach A., 22. Tanaka A.

Entraîneur de Leeds : Farke D.

Composition de départ de Manchester United : 1. Lammens S., 17. Andrey Santos, 20. Baleba K., 2. Dalot D., 16. Diallo A., 8. Fernandes B. (capitaine), 5. Maguire H., 6. Martinez L., 19. Mbeumo B., 18. Tielemans Y., 15. Yoro L.

Entraîneur de Manchester United : Carrick M.