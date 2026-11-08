Sensation en Premier League : Chelsea s'incline sur le terrain de Sunderland

La 10e journée de Premier League a réservé une surprise de taille aux fans. Chelsea, l'un des leaders du championnat, s'est incliné 0-1 lors de son déplacement sur la pelouse de Sunderland, une équipe située dans le bas du tableau.

Il est à noter que les « Black Cats » deviennent une bête noire pour les Londoniens : Chelsea avait déjà perdu ses deux confrontations face à cette équipe la saison dernière. Cette défaite prolonge ainsi cette série négative.

Le penalty décisif de Le Fée et la pression au Stadium of Light

La rencontre a été marquée par une pression intense et une lutte acharnée de la part des hôtes :

Penalty à la 36e minute : À la 35e minute de la première mi-temps, Levi Colwill a commis une faute dans sa surface de réparation et a écopé d'un carton jaune. Enzo Le Fée a transformé le penalty avec sang-froid à la 36e minute pour ouvrir le score — 1:0 ;

Pluie de cartons jaunes : L'arbitre a distribué un total de 9 cartons jaunes au cours d'un match très disputé (4 pour Chelsea, 5 pour les hôtes) ;

Les changements d'Alonso n'ont pas suffi : Bien que l'entraîneur des Londoniens, Xabi Alonso, ait fait entrer des forces offensives comme Estevao, Malo Gusto, Welbeck et Kenda en seconde période, il a été impossible de percer la défense organisée de Sunderland.

Fiche technique et compositions

Premier League. 10e journée Sunderland — Chelsea 1:0 8 novembre, stade Stadium of Light But : Le Fée (36e, s.p.). Avertissements : Ahoka (21e), Colwill (35e), Mvoue (50e), Brobbey (53e), Neto (55e), Caicedo (76e), O'Nien (90e), Fofana (90+2e), Angulo (90+4e).

Sunderland : Roofs, Mvoue, Mukiele, O'Nien, Mandava, Xhaka (Ahoka, 4e), Sadiki, Hume, Talbi (Angulo, 88e), Le Fée (Rigg, 88e), Brobbey (Isidor, 67e).

Chelsea : Penders, Palastra (Gusto, 62e), Fofana, Colwill (Estevao, 46e), Chavarria (Kenda, 79e), Caicedo, Henderson (Emegha, 79e), Lavia, Palmer, Rogers, Neto (Welbeck, 62e).

Changements au classement

Ce revers inattendu a considérablement affecté la position des Londoniens au classement :