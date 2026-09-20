8 buts et du suspense à l'Etihad : Manchester City s'impose 5-3 !

·36·Sport
8 buts et du suspense à l'Etihad : Manchester City s'impose 5-3 !

Lors de la 5e journée de Premier League, les fans de football ont assisté à un véritable festival de buts et à une confrontation intense. Au stade Etihad de Manchester, le leader du championnat Manchester Citya accueilli une équipe de Sunderland surprenante, s'imposant finalement 5-3 dans un match prolifique. La rencontre a été riche en buts dès les premières minutes : Enzo Fernández a ouvert le score à la 9e minute, mais l'attaquant adverse Brian Brobbey a répliqué trois minutes plus tard.

Alors que Rayan Cherki et Antoine Semenyo ont marqué pour les hôtes pour prendre l'avantage, l'attaquant de Sunderland, Brobbey, a réussi à égaliser ou à réduire l'écart à chaque fois, signant un triplé. Cependant, le doublé de Semenyo et le but plein de sang-froid d'Erling Haaland à la 81e minute ont scellé le sort du match. Pour les fans ouzbeks, un point important : le défenseur vedette de notre équipe nationale, Abdukodir Khusanov, est resté sur le banc durant toute la rencontre. Après cette victoire, les « Citizens » restent leaders avec un sans-faute de 15 points, tandis que Sunderland stagne à la 14e place avec 4 points.

Alors, que signifie le fait d'avoir encaissé 3 buts pour la défense de City, l'absence d'Abdukodir Khusanov sur le terrain est-elle liée à une rotation, et comment Pep Guardiola va-t-il combler ces lacunes défensives ?

« Le triplé de Brobbey et le point final d'Haaland » : Le déroulement du match

Les moments forts du thriller à l'Etihad :

  • Départ rapide d'Enzo Fernández : À la 9e minute, le milieu de terrain argentin a trouvé le chemin des filets pour ouvrir le score ;

  • Le récital de Brian Brobbey : L'attaquant visiteur a marqué aux 12e, 33e et 59e minutes, mettant en difficulté la défense des champions en titre ;

  • Le doublé d'Antoine Semenyo : L'attaquant a inscrit deux buts aux 43e et 57e minutes, devenant une figure clé de la victoire mancunienne ;

  • Le but décisif d'Erling Haaland : À la 81e minute, le buteur norvégien a inscrit le cinquième but, anéantissant les espoirs de retour de Sunderland ;

  • Khusanov sur le banc : Bien que la jeune star ouzbèke Abdukodir Khusanov figurait sur la feuille de match, le staff technique a fait confiance à la charnière Dias-Guéhi pendant les 90 minutes.

5e journée de PL : Statistiques deManchester City et Sunderland

Résultats et classement des équipes :

Indicateurs et critères

Manchester City

Sunderland

Score final

5

3

Buteurs

E. Fernández 9, R. Cherki 29, A. Semenyo 43, 57, E. Haaland 81

B. Brobbey 12, 33, 59 (triplé)

Points accumulés

15 points (5 victoires)

4 points

Classement

1er (Leader)

14e

Gardiens

Gianluigi Donnarumma

Rufs

Statut du joueur ouzbek

Abdukodir Khusanov (sur le banc)

Analyse footballistique : Les experts sur le match à l'Etihad

Conclusions des observateurs du football européen et des analystes sportifs :

  • L'attaque de City est impeccable, mais la défense est en danger : Si les 5 buts marqués démontrent la puissance offensive, en encaisser 3 à domicile face à un outsider révèle de graves problèmes défensifs ;

  • La supériorité physique de Brobbey : L'attaquant de Sunderland a causé d'énormes problèmes aux défenseurs centraux Dias et Guéhi dans le jeu aérien et les contres rapides ;

  • Une nouvelle opportunité pour Khusanov : Une telle accumulation d'erreurs en défense centrale augmente considérablement les chances d'Abdukodir Khusanov de retrouver le onze de départ lors des prochaines journées ou en Ligue des Champions ;

  • Domination au classement : Malgré les difficultés, 5 victoires consécutives permettent aux Mancuniens de creuser l'écart sur leurs poursuivants dans la course au titre.

Manchester City a offert un véritable festival de buts aux fans, mais il est temps pour le staff technique de tirer les leçons des erreurs défensives.

Selon vous, Abdukodir Khusanov aurait-il dû être titulaire lors de ce match où City a encaissé 3 buts ? Khusanov peut-il s'imposer comme titulaire en remplaçant Dias ou Guéhi prochainement ? Partagez vos avis en commentaires et diffusez cette analyse exclusive sur notre légionnaire ouzbek à tous les fans de football !

Manchester CitySunderlandEtihadAbdukodir KhusanovPremier League
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

But précoce et défense solide au stade «Jar» : Surkhon remporte une victoire cruciale !But précoce et défense solide au stade «Jar» : Surkhon remporte une victoire cruciale !Aujourd'hui, 20:11Triomphe de Liverpool et super but d'Isak : Bournemouth balayé à domicile !Triomphe de Liverpool et super but d'Isak : Bournemouth balayé à domicile !Aujourd'hui, 20:09«Comeback» inspiré et large victoire du «Nasaf» : «Andijon» balayé à domicile !«Comeback» inspiré et large victoire du «Nasaf» : «Andijon» balayé à domicile !Aujourd'hui, 19:16«Un match historique en l'honneur de Messi !» : Laporta dévoile le grand projet du nouveau Camp Nou«Un match historique en l'honneur de Messi !» : Laporta dévoile le grand projet du nouveau Camp NouAujourd'hui, 19:14Un récital et un doublé pour Eldor Shomurodov : Comment sa performance a été évaluée ?Un récital et un doublé pour Eldor Shomurodov : Comment sa performance a été évaluée ?Aujourd'hui, 18:48Les militaires ouzbeks sont à nouveau champions en Corée du Sud : une compétition avec 28 équipesLes militaires ouzbeks sont à nouveau champions en Corée du Sud : une compétition avec 28 équipesAujourd'hui, 17:30
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
«Donnez-moi un adversaire plus fort !» : Michael Page après son combat contre Nursulton Ruziboev
«Donnez-moi un adversaire plus fort !» : Michael Page après son combat contre Nursulton Ruziboev