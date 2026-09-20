Lors de la 5e journée de Premier League, les fans de football ont assisté à un véritable festival de buts et à une confrontation intense. Au stade Etihad de Manchester, le leader du championnat Manchester Citya accueilli une équipe de Sunderland surprenante, s'imposant finalement 5-3 dans un match prolifique. La rencontre a été riche en buts dès les premières minutes : Enzo Fernández a ouvert le score à la 9e minute, mais l'attaquant adverse Brian Brobbey a répliqué trois minutes plus tard.

Alors que Rayan Cherki et Antoine Semenyo ont marqué pour les hôtes pour prendre l'avantage, l'attaquant de Sunderland, Brobbey, a réussi à égaliser ou à réduire l'écart à chaque fois, signant un triplé. Cependant, le doublé de Semenyo et le but plein de sang-froid d'Erling Haaland à la 81e minute ont scellé le sort du match. Pour les fans ouzbeks, un point important : le défenseur vedette de notre équipe nationale, Abdukodir Khusanov, est resté sur le banc durant toute la rencontre. Après cette victoire, les « Citizens » restent leaders avec un sans-faute de 15 points, tandis que Sunderland stagne à la 14e place avec 4 points.

Alors, que signifie le fait d'avoir encaissé 3 buts pour la défense de City, l'absence d'Abdukodir Khusanov sur le terrain est-elle liée à une rotation, et comment Pep Guardiola va-t-il combler ces lacunes défensives ?

« Le triplé de Brobbey et le point final d'Haaland » : Le déroulement du match

Les moments forts du thriller à l'Etihad :

Départ rapide d'Enzo Fernández : À la 9e minute, le milieu de terrain argentin a trouvé le chemin des filets pour ouvrir le score ;

Le récital de Brian Brobbey : L'attaquant visiteur a marqué aux 12e, 33e et 59e minutes, mettant en difficulté la défense des champions en titre ;

Le doublé d'Antoine Semenyo : L'attaquant a inscrit deux buts aux 43e et 57e minutes, devenant une figure clé de la victoire mancunienne ;

Le but décisif d'Erling Haaland : À la 81e minute, le buteur norvégien a inscrit le cinquième but, anéantissant les espoirs de retour de Sunderland ;

Khusanov sur le banc : Bien que la jeune star ouzbèke Abdukodir Khusanov figurait sur la feuille de match, le staff technique a fait confiance à la charnière Dias-Guéhi pendant les 90 minutes.

5e journée de PL : Statistiques deManchester City et Sunderland

Résultats et classement des équipes :

Indicateurs et critères Manchester City Sunderland Score final 5 3 Buteurs E. Fernández 9, R. Cherki 29, A. Semenyo 43, 57, E. Haaland 81 B. Brobbey 12, 33, 59 (triplé) Points accumulés 15 points (5 victoires) 4 points Classement 1er (Leader) 14e Gardiens Gianluigi Donnarumma Rufs Statut du joueur ouzbek Abdukodir Khusanov (sur le banc) —

Analyse footballistique : Les experts sur le match à l'Etihad

Conclusions des observateurs du football européen et des analystes sportifs :

L'attaque de City est impeccable, mais la défense est en danger : Si les 5 buts marqués démontrent la puissance offensive, en encaisser 3 à domicile face à un outsider révèle de graves problèmes défensifs ;

La supériorité physique de Brobbey : L'attaquant de Sunderland a causé d'énormes problèmes aux défenseurs centraux Dias et Guéhi dans le jeu aérien et les contres rapides ;

Une nouvelle opportunité pour Khusanov : Une telle accumulation d'erreurs en défense centrale augmente considérablement les chances d'Abdukodir Khusanov de retrouver le onze de départ lors des prochaines journées ou en Ligue des Champions ;

Domination au classement : Malgré les difficultés, 5 victoires consécutives permettent aux Mancuniens de creuser l'écart sur leurs poursuivants dans la course au titre.

Manchester City a offert un véritable festival de buts aux fans, mais il est temps pour le staff technique de tirer les leçons des erreurs défensives.

Selon vous, Abdukodir Khusanov aurait-il dû être titulaire lors de ce match où City a encaissé 3 buts ? Khusanov peut-il s'imposer comme titulaire en remplaçant Dias ou Guéhi prochainement ? Partagez vos avis en commentaires et diffusez cette analyse exclusive sur notre légionnaire ouzbek à tous les fans de football !