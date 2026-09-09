Chocs intenses en Carabao Cup : Newcastle arrache la victoire dans les dernières minutes

·2·Sport
Chocs intenses en Carabao Cup : Newcastle arrache la victoire dans les dernières minutes

Les rencontres du 3e tour de la Carabao Cup ont pris fin, offrant aux fans tout le drame du football de coupe. Plusieurs clubs de Premier League ont assuré leur qualification au terme de matchs acharnés. La détermination de Newcastle, sous pression à l'extérieur, le football convaincant de Crystal Palace et le festival offensif de Bournemouth ont marqué la soirée. Qui a signé un doublé ou un triplé ? Quels clubs ont quitté la compétition ? En fin d'article, retrouvez le protocole complet du 3e tour, les minutes des buts et les résultats détaillés.

La victoire difficile de Newcastle et la large domination de Crystal Palace

Lors de cette soirée de coupe, les favoris ont gagné selon des scénarios variés :

  • Le coup décisif de Willock : Newcastle a fait face à une résistance acharnée de Millwall à l'extérieur, et le sort du match a été scellé à la 81e minute par l'unique but de Joe Willock en faveur des visiteurs (0:1) ;

  • Large succès à Londres : Crystal Palace a accueilli Middlesbrough à domicile, s'imposant 3-0 sans encaisser de but pour se qualifier facilement au tour suivant ;

  • La courte victoire de Sunderland : Dans un match intense, Sunderland a battu Hull City 1-0, éliminant ainsi son adversaire de la compétition.

« Jouer à l'extérieur contre des équipes de divisions inférieures en coupe anglaise est toujours périlleux, mais les favoris ont su garder leur sang-froid pour assurer le résultat », souligne la presse anglaise.

Le héros de la soirée : 4 buts sans réponse et un triplé pour Bournemouth

Le match le plus prolifique de la journée a eu lieu à Bournemouth :

  • Le récital parfait de Christie : Le milieu de terrain de Bournemouth, Ryan Christie, a secoué la défense adverse en marquant aux 7e, 69e et 88e minutes, réalisant ainsi un triplé ;

  • Le point final dans les arrêts de jeu : À la 90+4e minute, Ryan a porté le score à 4-0, mettant fin au parcours de Lincoln dans la compétition par une lourde défaite.

Résultats complets des rencontres

L'aspect le plus attendu par les fans est le score final des matchs et les minutes précises des buteurs. La conclusion majeure est que, les matchs du 3e tour de la Carabao Cup ont été marqués par la victoire des favoris attendus :

  • Millwall – Newcastle — 0:1 (But : Willock 81) ;

  • Crystal Palace – Middlesbrough — 3:0 (Buts : Larsen 37, 53, Kamada 72) ;

  • Sunderland – Hull City — 1:0 (But : Talbi 71) ;

  • Bournemouth – Lincoln — 4:0 (Buts : Christie 7, 69, 88, Ryan 90+4).

Grâce à ces victoires, Newcastle, Crystal Palace, Sunderland et Bournemouth se sont qualifiés pour le tour suivant de la Carabao Cup.

Selon vous, quel club est le favori pour remporter la Carabao Cup cette saison ? Les victoires difficiles de Newcastle correspondent-elles à leurs ambitions de titre ? Partagez vos avis en commentaires et diffusez cette actualité aux passionnés de football anglais !

Англия Лига кубогиCarabao CupНюкаслКристал ПэласБорнмутСандерлендМидлсброЛинколн
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le joueur de Manchester City qui a impressionné Enzo MarescaLe joueur de Manchester City qui a impressionné Enzo MarescaAujourd'hui, 07:37L'Inter entre dans l'histoire malgré la défaite : un record absolu contre le Real Madrid !L'Inter entre dans l'histoire malgré la défaite : un record absolu contre le Real Madrid !Aujourd'hui, 07:30Problème sérieux à City : Maresca explique l'erreur liée à DonnarummaProblème sérieux à City : Maresca explique l'erreur liée à DonnarummaAujourd'hui, 07:12Le MU peut-il créer la sensation en LDC ? Un joueur ouzbek face au géant anglais !Le MU peut-il créer la sensation en LDC ? Un joueur ouzbek face au géant anglais !Aujourd'hui, 07:04Yamal révèle la règle d'or du football moderne : « Sans cela, vous perdez ! »Yamal révèle la règle d'or du football moderne : « Sans cela, vous perdez ! »Aujourd'hui, 06:54Le doublé d'Erling Haaland offre la victoire à Manchester CityLe doublé d'Erling Haaland offre la victoire à Manchester CityAujourd'hui, 02:31
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Un récital dans un nouveau rôle : Behruz Karimov impressionne avec Lugano
Un récital dans un nouveau rôle : Behruz Karimov impressionne avec Lugano
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Ruziul Berdiyev s'exprime après l'écrasante victoire 6:2 contre Neftchi
Ruziul Berdiyev s'exprime après l'écrasante victoire 6:2 contre Neftchi