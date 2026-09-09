Chocs intenses en Carabao Cup : Newcastle arrache la victoire dans les dernières minutes

Les rencontres du 3e tour de la Carabao Cup ont pris fin, offrant aux fans tout le drame du football de coupe. Plusieurs clubs de Premier League ont assuré leur qualification au terme de matchs acharnés. La détermination de Newcastle, sous pression à l'extérieur, le football convaincant de Crystal Palace et le festival offensif de Bournemouth ont marqué la soirée. Qui a signé un doublé ou un triplé ? Quels clubs ont quitté la compétition ? En fin d'article, retrouvez le protocole complet du 3e tour, les minutes des buts et les résultats détaillés.

La victoire difficile de Newcastle et la large domination de Crystal Palace

Lors de cette soirée de coupe, les favoris ont gagné selon des scénarios variés :

Le coup décisif de Willock : Newcastle a fait face à une résistance acharnée de Millwall à l'extérieur, et le sort du match a été scellé à la 81e minute par l'unique but de Joe Willock en faveur des visiteurs (0:1) ;

Large succès à Londres : Crystal Palace a accueilli Middlesbrough à domicile, s'imposant 3-0 sans encaisser de but pour se qualifier facilement au tour suivant ;

La courte victoire de Sunderland : Dans un match intense, Sunderland a battu Hull City 1-0, éliminant ainsi son adversaire de la compétition.

« Jouer à l'extérieur contre des équipes de divisions inférieures en coupe anglaise est toujours périlleux, mais les favoris ont su garder leur sang-froid pour assurer le résultat », souligne la presse anglaise.

Le héros de la soirée : 4 buts sans réponse et un triplé pour Bournemouth

Le match le plus prolifique de la journée a eu lieu à Bournemouth :

Le récital parfait de Christie : Le milieu de terrain de Bournemouth, Ryan Christie, a secoué la défense adverse en marquant aux 7e, 69e et 88e minutes, réalisant ainsi un triplé ;

Le point final dans les arrêts de jeu : À la 90+4e minute, Ryan a porté le score à 4-0, mettant fin au parcours de Lincoln dans la compétition par une lourde défaite.

Résultats complets des rencontres

L'aspect le plus attendu par les fans est le score final des matchs et les minutes précises des buteurs. La conclusion majeure est que, les matchs du 3e tour de la Carabao Cup ont été marqués par la victoire des favoris attendus :

Millwall – Newcastle — 0:1 (But : Willock 81) ;

Crystal Palace – Middlesbrough — 3:0 (Buts : Larsen 37, 53, Kamada 72) ;

Sunderland – Hull City — 1:0 (But : Talbi 71) ;

Bournemouth – Lincoln — 4:0 (Buts : Christie 7, 69, 88, Ryan 90+4).

Grâce à ces victoires, Newcastle, Crystal Palace, Sunderland et Bournemouth se sont qualifiés pour le tour suivant de la Carabao Cup.

Selon vous, quel club est le favori pour remporter la Carabao Cup cette saison ? Les victoires difficiles de Newcastle correspondent-elles à leurs ambitions de titre ? Partagez vos avis en commentaires et diffusez cette actualité aux passionnés de football anglais !