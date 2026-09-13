Le joker d'Arteta offre un but en « or » ! : Arsenal s'impose 2-0 à Sunderland

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Le joker d'Arteta offre un but en « or » ! : Arsenal s'impose 2-0 à Sunderland

Lors de la 4e journée de Premier League, le champion en titre, Arsenal, a surmonté un test difficile et complexe. Les hommes de Mikel Arteta se sont imposés 2-0 sur le terrain d'un Sunderland accrocheur. Les moments clés du match se sont déroulés en début de seconde période : le gardien londonien David Raya a d'abord repoussé un penalty décisif, puis, deux minutes plus tard, Bruno Guimarães, entré en jeu à la pause, a ouvert le score. Dans les ultimes secondes, Bukayo Saka a transformé un penalty, ne laissant aucune chance aux « Black Cats ». Avec 12 points en quatre journées, les Londoniens consolident leur place de leader. Comment l'arrêt de David Raya a-t-il changé la dynamique du match, quel a été l'impact des changements tactiques d'Arteta, et pourquoi Arsenal semble-t-il si difficile à arrêter cette saison ?

Le sauvetage de Raya et la réponse de Guimarães : 120 secondes décisives

Le match au Stadium of Light a atteint son point culminant en seconde période :

  • Le penalty arrêté à la 56e minute : Sunderland a eu une occasion en or d'ouvrir le score, mais David Raya a brillamment repoussé le penalty tiré par Le Fée ;

  • Le coup de maître d'Arteta : Entré en jeu à la place de Lewis-Skelly à la pause, Bruno Guimarães a justifié la confiance de son entraîneur en marquant à la 58e minute, seulement deux minutes après l'arrêt de Raya (0-1) ;

  • Le dernier coup à la 90+7e minute : Dans les arrêts de jeu, un penalty a été accordé aux « Gunners » — Bukayo Saka a transformé avec sang-froid à la 90+7e minute, scellant le sort du match (0-2).

Le banc étoilé d'Arsenal et la composition des équipes

Mikel Arteta a déstabilisé l'adversaire grâce à la profondeur de son effectif et ses ajustements tactiques :

  • Composition d'Arsenal : Raya, White (Timber, 46e), Konsa, Gabriel, Calafiori, Rice (Zubimendi, 82e), Lewis-Skelly (Guimarães, 46e), Ødegaard (Merino, 85e), Saka, Solis (Eze, 81e), Havertz ;

  • La rotation efficace de l'entraîneur : L'entrée en jeu de joueurs de haut niveau comme Timber, Guimarães, Eze, Zubimendi et Merino a permis de maintenir l'intensité du match ;

  • La résistance de Sunderland : Ruffs, Menez (Fofana, 76e), Mukiele, Danso, Ballard, Reynaldo, Xhaka, Le Fée, Angulo (Izidor, 69e), Brobbey, Sadiki. Malgré la présence de joueurs renommés comme Granit Xhaka et Mukiele, la différence de talent a fini par faire la loi.

Un sans-faute à 12 points : Arsenal seul leader, les rivaux distancés

Cette victoire à l'extérieur confirme l'excellent début de saison des Londoniens :

  • Quatre victoires en quatre matchs : L'équipe de Mikel Arteta a engrangé 12 points sans en perdre un seul et occupe seule la première place du classement ;

  • Dans l'ombre des faux pas de Liverpool et Chelsea : Alors que les principaux concurrents perdent des points précieux à domicile, le sans-faute d'Arsenal lors de ce déplacement difficile creuse l'écart dans la course au titre ;

  • Sunderland à la 14e place : Avec 4 points après quatre journées, les « Black Cats » occupent la 14e place du classement.

Les interventions décisives de David Raya et le sang-froid des attaquants montrent clairement qu'Arsenal n'a pas l'intention de céder son trône cette année.

Selon vous, David Raya, en arrêtant ce penalty à la 56e minute, a-t-il sauvé Arsenal d'une perte de points et mérité le titre d'homme du match ? Les hommes de Mikel Arteta, qui affichent un résultat de 100 %, pourront-ils conserver leur titre ? Partagez vos avis dans les commentaires et diffusez cette analyse de la victoire difficile du leader de la Premier League à tous les passionnés de football !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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