Victoire héroïque de la Roma et remontada incroyable pour l'équipe de Fabregas

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Victoire héroïque de la Roma et remontada incroyable pour l'équipe de Fabregas

La 9e journée de Serie A a été riche en drames et en buts. Au Stadio Olimpico de Rome, la Roma a décroché une victoire héroïque 4-2 lors d'un match intense face à Cagliari.

De plus, l'équipe de Como, dirigée par Cesc Fàbregas, a fait preuve d'une volonté de fer à Turin, marquant des buts consécutifs dans les dernières minutes pour sécuriser trois points cruciaux.

Roma – Cagliari (4-2) : La force de caractère des « Giallorossi »

Le match à Rome a offert aux spectateurs un véritable spectacle de football :

  • But précoce et équilibre : Dès la 10e minute, M'Bala Nzola a transformé un penalty pour donner l'avantage aux Sardes ; cependant, 5 minutes plus tard, Emmanuel Lulli a égalisé ;

  • L'activité de Pisilli : À la 21e minute, le jeune talent Niccolò Pisilli a trouvé le chemin des filets, donnant l'avantage aux « Loups » ;

  • Explosion en fin de match : À la 81e minute, Daniel Maldini a égalisé à 2-2, relançant le suspense ; mais les remplaçants Mora (85e) et Donyell Malen (87e) ont marqué deux buts en deux minutes, offrant à la Roma une victoire convaincante 4-2 ;

  • Situation au classement : Après ce succès, la Roma porte son total à 21 points et s'installe solidement à la 3e place. Cagliari reste 9e avec 13 points.

Torino – Como (1-3) : 3 buts en 9 minutes pour les hommes de Fàbregas

Le match à Turin est entré dans l'histoire grâce à une remontada incroyable des visiteurs :

  • La domination du Torino : À la 24e minute, Che Adams a donné l'avantage aux Turinois, et les hôtes ont maintenu ce score pendant la majeure partie du match ;

  • Le choc à partir de la 81e minute : Tout a basculé en fin de rencontre — à la 81e minute, Ramon a égalisé ;

  • Le coup de grâce : À la 87e minute, Nico Paz a donné l'avantage aux visiteurs, et à la 90e minute, Martin Baturina a fixé le score final à 1-3 ;

  • Course aux coupes européennes : Grâce à cette remontada sensationnelle, Como grimpe à la 5e place avec 17 points, tandis que le Torino, battu, chute à la 6e place avec 16 points.

Résumé de la 9e journée

  • Roma — Cagliari 4-2

    Buts : Lulli (15e), Pisilli (21e), Mora (85e), Malen (87e) — Nzola (10e s.p.), Maldini (81e) ;

    Composition de la Roma : Gollini, N'Dicka, Koulierakis, Mancini (Gilardi, 82e), Lulli (Rensch, 76e), De Roon (Mora, 56e), Cristante, Pisilli, Molina (França, 46e), Castro (Malen, 56e), Soulé.

  • Torino — Como 1-3

    Buts : Adams (24e) — Ramon (81e), Paz (87e), Baturina (90e) ;

    Composition de Como : Sánchez, Valli, Couto, Ramon, Kempf, Perrone (Addai, 58e), Cáceres (Baturina, 58e), Milla (Smolčić, 78e), Da Cunha, Paz, Douvikas.

Cette journée de Serie A a confirmé la solidité des favoris et a montré une fois de plus que le jeune Como de Cesc Fàbregas est un prétendant aux places européennes.

Serie ARomaComoCesc FàbregasFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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