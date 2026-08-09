La star égyptienne du football Mohamed Salah après son transfert au « Trabzonspor » en Turquie, un nouvel événement surprenant s’est produit autour de lui. Il a été proposé d’offrir au footballeur un terrain dans la province de Trabzon. Les médias turcs et étrangers ont rapporté cette information.

Selon les informations disponibles, ce cadeau insolite a été proposé par le gouverneur du district d’Araklı, Hüseyin Avni Coşkun Çebi. Lors de sa rencontre avec Salah, il a évoqué les conditions naturelles de Trabzon et les risques climatiques futurs, avant de lui proposer « un beau terrain » dans la région.

Le responsable a souligné que cette région pourrait être relativement moins touchée à l’avenir par les conséquences du réchauffement climatique. Selon lui, Trabzon pourrait rester l’une des zones les plus agréables à vivre et les problèmes d’approvisionnement en eau pourraient y être moins graves que dans certaines autres régions.

« C’est un endroit formidable pour vos enfants et vos petits-enfants. Il n’y aura pas de problèmes liés à l’eau ici et la région ne sera presque pas affectée par le changement climatique », a déclaré Çebi.

Il convient de noter que le transfert de Salah à « Trabzonspor » a été accueilli en Turquie avec un grand enthousiasme. À 34 ans, le footballeur a quitté Liverpool après neuf années passées au club pour rejoindre l’équipe turque.