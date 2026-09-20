Choc à Trabzon : Triplé de Salah et le champion humilié 4-0

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Choc à Trabzon : Triplé de Salah et le champion humilié 4-0

Une véritable sensation a secoué la 6e journée de la Süper Lig turque, avec un score fleuve qui a laissé les fans sous le choc. Le champion en titre et leader, Galatasaray, s'est incliné lourdement 0-4 sur la pelouse de Trabzonspor. La star locale, Mohamed Salah, a réalisé une performance magistrale en inscrivant un triplé. Saviolo a également participé à la fête en marquant le quatrième but.

Pour Galatasaray, cette soirée a tourné au cauchemar, non seulement à cause des 4 buts encaissés, mais aussi en raison de l'indiscipline : Ugochukwu a été expulsé et l'entraîneur Okan Buruk a été renvoyé aux vestiaires par l'arbitre, laissant les champions finir en infériorité numérique. Malgré cela, Galatasaray conserve la tête du classement avec 13 points, tandis que Trabzonspor grimpe à la 5e place avec 10 points.

Comment un club composé de stars comme Sané et Leão a-t-il pu être aussi impuissant à Trabzon ? La forme actuelle de Salah annonce-t-elle une nouvelle hégémonie en Turquie, et quelles leçons l'équipe d'Okan Buruk tirera-t-elle de cette défaite humiliante ?

« Triplé de Salah et 4 buts » : Chronique du choc à Trabzon

Les moments forts du match le plus retentissant de la 6e journée :

  • Début tonitruant de Mohamed Salah (4') : La star égyptienne a pris la défense adverse de vitesse dès la 4e minute pour ouvrir le score (1-0) ;

  • La frappe de Saviolo (39') : La pression constante des hôtes a payé, Saviolo doublant la mise juste avant la pause (2-0) ;

  • Douche froide signée Salah (44') : À quelques secondes de la mi-temps, Salah a signé un doublé, mettant le champion K.O. (3-0) ;

  • Cartons rouges et chaos : En seconde période, l'entraîneur de Galatasaray, Okan Buruk, et le remplaçant Ugochukwu ont été exclus, illustrant la frustration de l'équipe ;

  • Triplé et 4-0 (80') : Salah a réitéré son talent à la 80e minute pour compléter son triplé et clore le score.

Feuille de match officielle : Trabzonspor — Galatasaray

Protocole officiel et compositions de la 6e journée de Süper Lig :

Compétition / Journée

Score final

Buteurs

Faits marquants

Süper Lig, 6e journée

Trabzonspor 4 : 0 Galatasaray

Salah 4', 44', 80', Saviolo 39'

Buruk (expulsion), Ugochukwu (carton rouge)

  • Composition de Trabzonspor : Onana, Pina, Nvaivu, Savich, Eskihellach, Karabasaka, Fabinio, Muchi (Tofon, 59), Saviolo (Cabral, 73), Fransulino, Salah (Simsir, 89) ;

  • Composition de Galatasaray : Cakir, Sallai (Koratosh, 73), Sanchez, Bardakci, Jakobs (Elmali, 68), Torreira (Ugochukwu, 68), Okgun, Sara (Batrakov, 68), Sané, Leão, Gul (Yilmaz, 46) ;

  • Classement : Galatasaray — 13 points (1er), Trabzonspor — 10 points (5e).

Analyse tactique : Les experts sur la débâcle de Galatasaray

Conclusions des analystes sur le match :

  • Le facteur Salah et Fabinio : Les hôtes ont contrôlé le milieu de terrain grâce à Fabinio, tandis que la vitesse de Salah a démantelé la défense adverse ;

  • Indiscipline des stars : Le manque de repli défensif d'ailiers comme Leão et Sané a créé des boulevards, menant à une catastrophe défensive ;

  • Effondrement psychologique : L'encaissement précoce et l'expulsion d'Okan Buruk ont fait perdre le fil à l'équipe ;

  • La course au titre est relancée : Avec cette victoire, Trabzonspor prouve qu'il peut prétendre au podium.

Ce 4-0 à Trabzon prouve que la course au titre en Süper Lig sera plus disputée que jamais.

Selon vous, la défaite de Galatasaray est-elle due à un excès de confiance ou à la supériorité tactique de Salah et son équipe ? Partagez vos avis en commentaires !

Süper LigGalatasarayTrabzonsporMohamed SalahFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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