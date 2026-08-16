Président du club : « À Trabzon, tout le monde s’endort et se réveille avec Salah »

L’un des transferts les plus retentissants du football turc — l’arrivée de la star du football mondial Mohamed Salahà Trabzonspor— a lancé une nouvelle dynamique non seulement dans le sport, mais aussi dans les domaines social et économique.

Le président du club Ertuğrul Doğan a évoqué avec émotion, dans une interview exclusive accordée à la chaîne ON Sport, l’accueil réservé à l’arrivée de l’attaquant égyptien et son immense rôle dans la vie du club.

Une ambiance festive en ville et une atmosphère chaleureuse au sein de l’équipe

Selon le président du club, l’arrivée de Salah a considérablement remonté le moral des habitants de Trabzon et des supporters :

L’enthousiasme des supporters : « Les habitants de Trabzon s’endorment et se réveillent au nom de Mohamed Salah. Depuis la réalisation du transfert, nos supporters vivent dans une euphorie totale » ;

L’une des personnalités les plus importantes au monde : « Nous vivons ces moments heureux avec un immense enthousiasme. Salah est l’un des footballeurs les plus importants au monde, peut-être même le plus important. Dès son premier jour, il a créé une atmosphère formidable et sincère avec ses coéquipiers » .

Au-delà du football : le monde musulman et un pont touristique

Ertuğrul Doğan a souligné que ce transfert n’était pas seulement une opération sportive, mais aussi un levier important pour les relations internationales et l’économie :

Une fierté pour le monde musulman : « L’arrivée de Mohamed Salah dans notre club nous soutiendra dans de nombreux domaines au-delà du football. Il est une immense source de joie et de fierté pour l’ensemble du monde musulman » ;

Un pont entre l’Égypte et la Turquie : Salah joue un rôle de pont entre ces deux pays frères, en renforçant davantage leurs relations amicales et leur rapprochement ;

L’afflux de touristes : « Nous nous attendons à une hausse significative du nombre de touristes égyptiens et arabes qui se rendront à Trabzon pour voir Mohamed Salah de leurs propres yeux sur la pelouse » .

La direction du club est pleinement convaincue que le talent et l’expérience de Mohamed Salah feront de Trabzonspor l’un des grands favoris dans la course au titre du championnat de Turquie.

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