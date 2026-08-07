Shomurodov rejoindra-t-il Trabzonspor ? Le président de Başakşehir s'est exprimé

À l'approche de la nouvelle saison de Süper Lig turque, Trabzonspor, qui s'est fixé de grands objectifs ambitieux, attire l'attention avec son activité sur le marché des transferts.

La star mondiale de 34 ans qui a quitté Liverpool Mohamed Salahmalgré les offres très lucratives de clubs européens, américains et saoudiens a rejoint le club de Trabzon. Celui-ci se concentre désormais sur le poste d'avant-centre.

La presse turque rapporte que Trabzonspor s'intéresse sérieusement à l'attaquant d'Istanbul Başakşehir, Eldor Shomurodovqui a terminé meilleur buteur de la Süper Lig la saison dernière avec 22 buts.

Le président de Başakşehir a-t-il confirmé l'existence d'une offre officielle ?

Le prestigieux portail turc 61saat.com son directeur sportif, Hasan Tüncel, a rencontré le président de Başakşehir, Göksel Gümüşdağ, afin de faire la lumière sur ces rumeurs de transfert et d'examiner la situation.

Selon l'insider, le dirigeant du club stambouliote a fait la déclaration attendue :

« Eldor Shomurodov est évidemment un footballeur de très haut niveau. J'ai personnellement discuté de cette question avec le président de Başakşehir, Göksel Gümüşdağ. Selon M. Gümüşdağ, Trabzonspor n'a pour l'instant adressé aucune démarche officielle, demande de rendez-vous ni offre de transfert concernant Shomurodov », a déclaré Hasan Tüncel.

Le plan de Fatih Tekke et le prix choc de 15 à 20 millions d'euros

La plupart des sources réputées confirment que l'entraîneur de Trabzonspor, Fatih Tekke, souhaite tout particulièrement voir Shomurodov, auteur de 22 buts la saison dernière, renforcer son secteur offensif.

Pour alléger financièrement cette opération, le club de Trabzon travaille sur la possibilité de proposer son attaquant Umut Nayirdans le cadre d'un échange.

Par ailleurs, le capitaine de la sélection ouzbèke, âgé de 31 ans, suscite également l'intérêt de clubs d' Arabie saoudite et de Russie après ses performances réussies à la Coupe du monde.

Les exigences financières de Başakşehir :

Başakşehir avait dépensé au total 5,8 millions d'euros pour le transfert de Shomurodov. Désormais, la direction du club stambouliote estime son meilleur buteur à au moins 15 à 20 millions d'euros et prévoit de réaliser une importante plus-value grâce à cette opération.

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