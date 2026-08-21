Le capitaine et leader de l’équipe nationale d’Ouzbékistan, Eldor Shomurodov, se retrouve de nouveau au centre de l’attention à l’ouverture du mercato estival. L’attaquant de 31 ans, meilleur buteur du championnat turc dès sa première saison avec İstanbul Başakşehir (22 buts), suscite l’intérêt de clubs russes, américains et saoudiens ainsi que des grands clubs turcs. Après avoir récemment recruté la star de Liverpool, Mohamed Salah, Trabzonspor étudie désormais sérieusement la candidature de Shomurodov au poste d’avant-centre.

Le transfert raté de Núñez et la piste Shomurodov

Les dirigeants de Trabzon souhaitaient initialement recruter Darwin Núñez, l’ancien coéquipier de Salah. Cependant, Al-Hilal a changé d’avis au dernier moment et a préféré envoyer l’attaquant uruguayen à Al-Diriyah. Trabzonspor a alors intensifié sa recherche d’un nouvel avant-centre.

Selon le journaliste de takagazete.com.tr Birol Sanjak, du média turc réputé, le club suit actuellement trois candidats au poste d’avant-centre :

« Après l’échec du transfert de Darwin Núñez, Trabzonspor a intensifié sa recherche d’un nouvel attaquant. La direction étudie les candidatures d’Eldor Shomurodov, de Gabriel Jesus et de George Ilenikhena. L’objectif principal est de renforcer la ligne offensive avec un buteur de premier plan aux côtés de Mohamed Salah. » — a déclaré Birol Sanjak.

Comparaison des principaux candidats de la short-list de Trabzonspor

Joueur Âge / club actuel Statistiques de la saison dernière Format du transfert Eldor Shomurodov 31 ans, İstanbul Başakşehir (Ouzbékistan) 22 buts en 34 matchs (meilleur buteur de la Süper Lig) Transfert définitif (Déjà pleinement adapté au championnat) Gabriel Jesus 29 ans, Arsenal (Brésil) Seulement 14 matchs et 3 buts en Premier League Transfert définitif (Écarté de l’équipe première) George Ilenikhena 20 ans, Al-Ittihad (Nigeria) Cherche à revenir d’Arabie saoudite en Europe Pour une durée déterminée Prêt

Pourquoi Eldor Shomurodov est-il la meilleure option ?

Shomurodov est considéré comme le seul joueur de ce trio à être parfaitement adapté aux exigences de la Süper Lig turque et capable d’afficher une régularité élevée. La saison dernière, il a disputé les 34 journées du championnat avec İstanbul Başakşehir et a réussi à marquer contre tous les clubs turcs, à l’exception de Fenerbahçe, Göztepe et Kayserispor.

Le mercato estival en Turquie se poursuivra jusqu’au 4 septembre et Trabzonspor mène des négociations intenses afin de finaliser le transfert d’un attaquant avant cette date.

Selon vous, Eldor Shomurodov pourra-t-il défendre les couleurs de Trabzonspor aux côtés de Mohamed Salah et conserver son titre de meilleur buteur du championnat turc lors de la nouvelle saison ?

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