Drame au 12e round : Fundora met KO son adversaire invaincu à la dernière seconde

Le combat principal de la soirée de boxe professionnelle organisée à Las Vegas, aux États-Unis, s'est terminé par un finish sans précédent qui a laissé les fans de boxe stupéfaits.

Le champion WBC des super-welters (jusqu'à 69,9 kg), l'Américain connu pour sa taille et son anthropométrie inhabituelle, Sebastian Fundora (24-1-1, 16 KO) est monté sur le ring contre son compatriote invaincu Ermal Hadribaj (23-0-1, 8 KO).

Technique KO à la dernière seconde : le drame du 12e round

Le combat pour le titre, prévu pour 12 rounds, a été intense et marqué par des échanges violents :

Bataille de distance et de pression : Les deux boxeurs ont rivalisé pendant 12 rounds, étant très proches d'amener le combat jusqu'à la décision des juges ;

Le coup à 1 seconde de la fin : Alors que les dernières secondes du 12e round décisif s'écoulaient, à seulement 1 seconde de la fin Fundora a asséné une série de coups puissants à son adversaire, le mettant KO technique ;

La décision de l'arbitre : L'arbitre, évaluant la situation, a été contraint d'arrêter immédiatement le combat et a acté la victoire avant la limite.

Le record de Fundora : Quatrième défense réussie

Pour Sebastian Fundora, 28 ans, cette victoire marque une étape importante dans sa carrière :

Carrière sur le ring professionnel : Entré dans la boxe professionnelle en 2016, Fundora a atteint le statut de champion du monde incontesté en 2024, avant de devoir renoncer à certains titres ;

4e défense de ceinture : Cette victoire dramatique sur Hadribaj est entrée dans l'histoire comme sa quatrième défense réussie consécutive de la ceinture WBC ;

La première défaite de l'adversaire : Ermal Hadribaj, qui comptait jusqu'ici 23 victoires, a subi la première défaite de sa carrière.

Un tel KO inattendu à Las Vegas prouve une fois de plus que Fundora est l'un des champions les plus dangereux de sa catégorie.