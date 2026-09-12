Conor Benn choque tout le monde avant son super-combat contre Ryan Garcia

Le monde de la boxe professionnelle a été témoin d'une transformation anatomique et physique sans précédent. Le boxeur britannique de 29 ans, Conor Benn, a stupéfié tout le monde avant son super-combat contre Ryan Garcia, célèbre boxeur d'origine mexicaine et détenteur de la ceinture WBC des poids welters. À peine huit heures après la pesée officielle, Benn a annoncé avoir pris 14,7 kilogrammes. L'absence de clause de re-pesée dans le contrat de ce combat, tête d'affiche du tournoi « Zuffa Boxing » à Las Vegas, a permis au Britannique d'entrer sur le ring tel un véritable « monstre des poids lourds ».

Alors, comment Benn a-t-il pu « grossir » jusqu'à 80,9 kg en si peu de temps, comment Garcia supportera-t-il une telle pression physique, et qui l'emportera demain matin, le 13 septembre, sur le ring de Las Vegas ?

De 66,2 à 80,9 kg : un bond sensationnel en 8 heures

Le changement survenu peu après la pesée a laissé même les experts les plus chevronnés sans voix :

Résultat d'hier soir — 66,2 kg : Lors de la pesée officielle hier, Conor Benn avait respecté la limite fixée, affichant 66,2 kilogrammes ;

Le bond d'aujourd'hui — 80,9 kg (178,4 livres) : À peine 8 heures plus tard, grâce à la réhydratation et à l'alimentation, son poids est monté à 80,9 kg, soit une augmentation spectaculaire de 14,7 kilogrammes ;

L'absence de limite contractuelle a joué en sa faveur : Le point le plus crucial est qu'aucun accord entre les boxeurs ne prévoyait de re-pesée le jour du combat ou de limite de poids à respecter ;

Avantage de poids sur le ring : Cette situation permet au combattant britannique d'être beaucoup plus lourd, imposant et puissant dans ses coups que son adversaire sur le ring.

Choc des puncheurs : les statistiques de Garcia et Benn

L'expérience et les statistiques des deux rivaux sur le ring professionnel promettent un combat intense :

Ryan Garcia (27 ans, États-Unis) : Ayant débuté sa carrière professionnelle en 2016 et évoluant chez les poids welters depuis 2023, le boxeur compte 24 victoires (dont 20 par KO) pour seulement 2 défaites ;

Conor Benn (29 ans, Royaume-Uni) : Entré dans la cour des grands en avril 2016, Benn affiche 25 victoires (dont 14 avant la limite) et 1 défaite ;

Choc entre puissance de frappe et vitesse : Le crochet du gauche et la vitesse fulgurante de Garcia seront mis à l'épreuve face au poids, à la pression agressive et à la force physique de Benn.

Matin du 13 septembre, Las Vegas : à quoi s'attendre au tournoi « Zuffa Boxing » ?

Les yeux des fans de boxe seront tournés vers l'autre côté de l'Atlantique demain matin :

Projet « Zuffa Boxing » : Organisé dans le cadre d'une nouvelle promotion, cet événement promet d'être l'un des spectacles les plus brillants et acharnés de l'année ;

Heure du combat : Ce combat principal sera diffusé en direct depuis Las Vegas demain matin, le 13 septembre ;

Combat de vie ou de mort : Le vainqueur deviendra le leader incontesté des poids welters et s'ouvrira les portes des combats à gros cachets, tandis que le perdant s'éloignera considérablement de l'élite.

La manœuvre physique de huit heures de Conor Benn lui donnera-t-elle un réel avantage, ou ce poids excessif tuera-t-il sa vitesse, faisant de lui une cible pour Garcia ? Le ring nous donnera bientôt la réponse.

Selon vous, la prise de près de 15 kilogrammes de Conor Benn avant le combat lui apportera-t-elle la victoire, ou les KO fulgurants de Ryan Garcia ruineront-ils ce plan ? Quel boxeur remportera ce super-combat à Las Vegas avant la limite ? Laissez vos pronostics en commentaires et partagez cette analyse du choc brûlant du monde de la boxe avec tous les fans !