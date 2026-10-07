Quelle est la position des boxeurs ouzbeks dans le classement WBC de septembre ?

Le World Boxing Council (WBC), considéré comme l'organisation la plus prestigieuse de la boxe professionnelle mondiale, a officiellement publié son classement mis à jour pour la fin du mois de septembre 2026. Contrairement aux autres organisations, cette liste est publiée sous forme de Top 40 élargi et comprend d'Ouzbékistan 11 maîtres des gants de cuir qui ont trouvé leur place.

En particulier, la présence de trois boxeurs ouzbeks parmi les meilleurs dans la catégorie des super-légers démontre une fois de plus le poids de l'école de boxe ouzbèke sur la scène mondiale.

Poids lourds : Jalolov maintient sa position, recul pour Mullojonov

Dans la catégorie de poids la plus intéressante et la plus prestigieuse, les résultats des deux champions olympiques ouzbeks sont les suivants :

Bakhodir Jalolov poursuit sa stabilité : Le double champion olympique dans la catégorie des poids lourds (+101,6 kg) a, comme le mois dernier, la 11e place conservée. Dans cette division, la ceinture de champion appartient à Agit Kabayel, tandis que la tête du classement est occupée par l'ancien champion du monde Tyson Fury ;

Lazizbek Mullojonov : Une autre de nos stars des poids lourds a chuté de trois places dans le nouveau tableau, passant de la 22e à la 25e place se classe.

Ascension d'Ergashev et Shekhov, situation de Madrimov et Meliqo‘ziyev

Dans la liste mise à jour, plusieurs de nos compatriotes ont grimpé dans les classements, tandis que de légères baisses ont été observées dans certaines catégories :

La progression de Shohjahon Ergashev : Le puncheur Shohjahon Ergashev, qui évolue dans la catégorie des super-légers (63,5 kg), a progressé d'une place et occupe désormais la 31e place occupée. Dans cette division, Mujibillo Tursunov est également passé de la 29e à la 28e place tandis que Ruslan Abdullayev à la 35e place est resté (champion de la catégorie — Dalton Smith) ;

Muhammad Shekhov entre dans le top 10 : Dans la catégorie des super-coqs (55,3 kg), Muhammad Shekhov a bondi de la 10e à la 9e place sauté. L'un des principaux prétendants de cette division, Murodjon Akhmadaliev, dans la catégorie dominée par le champion incontesté Naoya Inoue, occupe la 3e place maintenue ;

Meliqo‘ziyev et Madrimov : Dans la catégorie des super-moyens (76,2 kg), Bektemir Meliqo‘ziyev a chuté d'une place à la 6e place est descendu (Nurislom Ismoilov est 28e). Dans la catégorie des super-welters (69,8 kg), l'ancien champion Israil Madrimov est passé de la 7e à la 8e place se classe (champion — Sebastian Fundora) ;

Sirochbek Ismoilov va de l'avant : Dans la catégorie des poids légers (61,23 kg), Sirochbek Ismoilov a progressé d'une place et a atteint la 15e place atteinte.

Les 11 boxeurs ouzbeks dans le nouveau classement WBC :

Murodjon Akhmadaliev (55,3 kg) — 3e place (3e le mois dernier) Bektemir Meliqo‘ziyev (76,2 kg) — 6e place (5e le mois dernier) Israil Madrimov (69,8 kg) — 8e place (7e le mois dernier) Muhammad Shekhov (55,3 kg) — 9e place (10e le mois dernier) Bakhodir Jalolov (+101,6 kg) — 11e place (11e le mois dernier) Sirochbek Ismoilov (61,23 kg) — 15e place (16e le mois dernier) Lazizbek Mullojonov (+101,6 kg) — 25e place (22e le mois dernier) Mujibillo Tursunov (63,5 kg) — 28e place (29e le mois dernier) Nurislom Ismoilov (76,2 kg) — 28e place (28e le mois dernier) Shohjahon Ergashev (63,5 kg) — 31e place (32e le mois dernier) Ruslan Abdullayev (63,5 kg) — 35e place (35e le mois dernier)

Ces indicateurs de nos compatriotes, qui restent aux premières places du classement, témoignent de leur rapprochement avec les combats pour le titre et les prétendants WBC dans un avenir proche.