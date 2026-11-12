Le WBC publie son nouveau classement : quelle est la position des boxeurs ouzbeks ?
Le World Boxing Council (WBC) a publié son classement mis à jour des boxeurs professionnels. Contrairement à d'autres organisations prestigieuses, cette liste propose un classement élargi du Top 40, et cette fois encore, un total de 11 boxeurs ouzbeks y occupent des places méritées.
Les nouvelles positions des boxeurs ouzbeks dans le classement WBC
Nos athlètes ont réussi à améliorer leurs positions dans plusieurs catégories de poids. Notamment, chez les poids lourds, Bakhodir Jalolov et Lazizbek Mullojonov ont progressé, tandis que Ruslan Abdullayev a fait un bond spectaculaire chez les super-légers.
Vous pouvez consulter ci-dessous la situation actuelle des boxeurs ouzbeks dans le classement WBC via le tableau :
Catégorie de poids
Athlète
Position actuelle
Position précédente / Changement
Champion de la catégorie
Poids lourds (+101,6 kg)
Bakhodir Jalolov
10ème place
Progression depuis la 11ème
Agit Kabayel
Poids lourds (+101,6 kg)
Lazizbek Mullojonov
24ème place
Progression depuis la 25ème
Agit Kabayel
Super-moyens (76,2 kg)
7ème place
Recul depuis la 6ème
Saul Alvarez
Super-moyens (76,2 kg)
Nurislom Ismoilov
27ème place
Progression depuis la 28ème
Saul Alvarez
Super-welters (69,8 kg)
Israil Madrimov
7ème place
Progression depuis la 8ème
Sebastian Fundora
Super-légers (63,5 kg)
Mujibillo Tursunov
26ème place
Progression depuis la 28ème
Dalton Smith
Super-légers (63,5 kg)
Shohjahon Ergashev
31ème place
Inchangé
Dalton Smith
Super-légers (63,5 kg)
Ruslan Abdullayev
18ème place
Progression spectaculaire depuis la 35ème
Dalton Smith
Super-légers (63,5 kg)
Sirochbek Ismoilov
16ème place
Nouvelle position
Dalton Smith
Super-coqs (55,3 kg)
3ème place
Inchangé
Naoya Inoue
Super-coqs (55,3 kg)
Muhammad Shekhov
10ème place
Recul depuis la 9ème
Naoya Inoue
Performances des leaders et perspectives
Selon le classement mis à jour, parmi nos représentants, l'un des mieux classés est Murodjon Akhmadaliev, qui évolue dans la catégorie des super-coqs (3ème place). De plus, nos boxeurs expérimentés Israil Madrimov et Bektemir Melikuziev, en figurant dans le top 10, conservent leurs chances de prétendre à la ceinture de champion dans leurs divisions respectives.
Selon vous, quel boxeur ouzbek obtiendra le droit de combattre pour la ceinture WBC en premier ? Laissez votre avis dans les commentaires !
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