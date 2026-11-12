Le WBC publie son nouveau classement : quelle est la position des boxeurs ouzbeks ?

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Le WBC publie son nouveau classement : quelle est la position des boxeurs ouzbeks ?

Le World Boxing Council (WBC) a publié son classement mis à jour des boxeurs professionnels. Contrairement à d'autres organisations prestigieuses, cette liste propose un classement élargi du Top 40, et cette fois encore, un total de 11 boxeurs ouzbeks y occupent des places méritées.

Les nouvelles positions des boxeurs ouzbeks dans le classement WBC

Nos athlètes ont réussi à améliorer leurs positions dans plusieurs catégories de poids. Notamment, chez les poids lourds, Bakhodir Jalolov et Lazizbek Mullojonov ont progressé, tandis que Ruslan Abdullayev a fait un bond spectaculaire chez les super-légers.

Vous pouvez consulter ci-dessous la situation actuelle des boxeurs ouzbeks dans le classement WBC via le tableau :

Catégorie de poids

Athlète

Position actuelle

Position précédente / Changement

Champion de la catégorie

Poids lourds (+101,6 kg)

Bakhodir Jalolov

10ème place

Progression depuis la 11ème

Agit Kabayel

Poids lourds (+101,6 kg)

Lazizbek Mullojonov

24ème place

Progression depuis la 25ème

Agit Kabayel

Super-moyens (76,2 kg)

Bektemir Melikuziev

7ème place

Recul depuis la 6ème

Saul Alvarez

Super-moyens (76,2 kg)

Nurislom Ismoilov

27ème place

Progression depuis la 28ème

Saul Alvarez

Super-welters (69,8 kg)

Israil Madrimov

7ème place

Progression depuis la 8ème

Sebastian Fundora

Super-légers (63,5 kg)

Mujibillo Tursunov

26ème place

Progression depuis la 28ème

Dalton Smith

Super-légers (63,5 kg)

Shohjahon Ergashev

31ème place

Inchangé

Dalton Smith

Super-légers (63,5 kg)

Ruslan Abdullayev

18ème place

Progression spectaculaire depuis la 35ème

Dalton Smith

Super-légers (63,5 kg)

Sirochbek Ismoilov

16ème place

Nouvelle position

Dalton Smith

Super-coqs (55,3 kg)

Murodjon Akhmadaliev

3ème place

Inchangé

Naoya Inoue

Super-coqs (55,3 kg)

Muhammad Shekhov

10ème place

Recul depuis la 9ème

Naoya Inoue

Performances des leaders et perspectives

Selon le classement mis à jour, parmi nos représentants, l'un des mieux classés est Murodjon Akhmadaliev, qui évolue dans la catégorie des super-coqs (3ème place). De plus, nos boxeurs expérimentés Israil Madrimov et Bektemir Melikuziev, en figurant dans le top 10, conservent leurs chances de prétendre à la ceinture de champion dans leurs divisions respectives.

Selon vous, quel boxeur ouzbek obtiendra le droit de combattre pour la ceinture WBC en premier ? Laissez votre avis dans les commentaires !

Cet article vous a plu ?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» rédacteur
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