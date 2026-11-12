Le WBC publie son nouveau classement : quelle est la position des boxeurs ouzbeks ?

Le World Boxing Council (WBC) a publié son classement mis à jour des boxeurs professionnels. Contrairement à d'autres organisations prestigieuses, cette liste propose un classement élargi du Top 40, et cette fois encore, un total de 11 boxeurs ouzbeks y occupent des places méritées.

Les nouvelles positions des boxeurs ouzbeks dans le classement WBC

Nos athlètes ont réussi à améliorer leurs positions dans plusieurs catégories de poids. Notamment, chez les poids lourds, Bakhodir Jalolov et Lazizbek Mullojonov ont progressé, tandis que Ruslan Abdullayev a fait un bond spectaculaire chez les super-légers.

Vous pouvez consulter ci-dessous la situation actuelle des boxeurs ouzbeks dans le classement WBC via le tableau :