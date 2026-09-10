Bahodir Jalolov progresse dans le classement WBC : il se rapproche du top 10

L'Ouzbek célèbre boxeur poids lourds Bahodir Jalolov a encore progressé d'une place dans le classement mis à jour du WBC. Dans la liste actualisée au 3 septembre, Jalolov est passé de la 13e à la 11e place . Cela le rapproche encore plus du top 10 de l'une des organisations de boxe les plus prestigieuses au monde.

Il est à noter qu'il y a également un changement devant Jalolov : l'Ukrainien Andriy Novitskiy est passé de la 12e à la 10e place. La première place du classement est toujours occupée par le Britannique Tyson Fury .

Jalolov a progressé de deux places

Dans le classement WBC de septembre, Bahodir Jalolov occupe la 11e place. Il était à la 13e place dans la liste précédente.

Ainsi, le boxeur ouzbek a grimpé de deux places en une seule mise à jour.

Indicateur Résultat Classement précédent 13e place Nouveau classement 11e place Changement +2 places Date du classement actuel 3 septembre 2026 Catégorie Poids lourds

Dans la liste officielle du WBC, Jalolov est classé 11e.

Qui est devant lui ?

Tyson Fury occupe la première place du classement des poids lourds où se trouve Jalolov.

Derrière lui se trouvent des boxeurs célèbres comme Anthony Joshua, Frank Sanchez, Deontay Wilder et Moses Itauma.

Le top 10 du classement WBC de septembre est le suivant :

Tyson Fury Anthony Joshua Frank Sanchez Deontay Wilder Moses Itauma Efe Ajagba Joseph Parker Rico Verhoeven Richard Riakporhe Andriy Novitskiy

11. Bahodir Jalolov

Cela signifie que le boxeur ouzbek n'est séparé du top 10 que par une place .

Novitskiy a également progressé avec Jalolov

L'un des boxeurs les plus proches de Jalolov dans le classement est l'Ukrainien Andriy Novitskiy.

Il a également amélioré sa position, passant de la 12e à la 10e place . En conséquence, Novitskiy est entré dans le top 10, tandis que Jalolov s'est installé à la 11e place.

Le changement de classement de ces deux boxeurs montre à quel point la concurrence chez les poids lourds évolue rapidement.

Le bilan de Jalolov sur le ring professionnel

Jalolov reste l'un des principaux espoirs des fans ouzbeks dans la boxe professionnelle.

Son palmarès est de 17 victoires, 15 par KO.

Ce chiffre montre la grande efficacité du boxeur dans sa carrière professionnelle : 15 des 17 victoires ont été remportées avant la limite.

Le dernier combat de Jalolov a eu lieu le 9 mai 2026 à Manchester . À cette occasion, il a battu le Croate Agron Smakici avant la limite.

Prochaine étape — le top 10 WBC

Avec la montée de Jalolov à la 11e place, le point le plus intéressant est désormais clair : quand le boxeur ouzbek entrera-t-il dans le top 10 du classement WBC ?

Pour cela, il devra dépasser Novitskiy, qui occupe actuellement la 10e place du classement.

À l'heure actuelle, des boxeurs de renom mondial se trouvent devant Jalolov dans le classement WBC. Par conséquent, sa prochaine progression au classement revêtira une importance encore plus grande.

Surtout dans le contexte de la forte concurrence chez les poids lourds, chaque nouvelle victoire peut propulser Jalolov vers une position plus élevée.

Le boxeur ouzbek a fait un pas de plus vers le titre

Le classement officiel du WBC mis à jour le 3 septembre montre que la position de Jalolov s'est améliorée.

De la 13e à la 11e place — une progression de deux places.

Maintenant, un objectif clair est en vue : entrer dans le top 10 du WBC.

Les prochains combats de Jalolov détermineront à quelle vitesse il se rapprochera de cet objectif.