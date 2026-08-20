Feu vert pour un affrontement historique : le WBC va-t-il approuver le combat Fury-Joshua ?

Le supercombat britannique entre Tyson Fury et Anthony Joshua, attendu depuis des années par les passionnés de boxe professionnelle, pourrait devenir une voie officielle vers un titre mondial. Le président du Conseil mondial de la boxe (WBC), Mauricio Sulaiman, a annoncé que l’organisation approuverait officiellement cet éventuel combat comme éliminatoire finale dans la catégorie des poids lourds. Quelles opportunités cette décision offre-t-elle aux boxeurs ?

« Le WBC est fier de faire partie d’un combat aussi historique » : la déclaration de Sulaiman

Le président du WBC a souligné la place des deux superstars britanniques dans l’histoire de l’organisation et a dévoilé le statut officiel du combat :

« Le WBC approuvera certainement ce combat comme éliminatoire finale, car Tyson Fury est le challenger officiel numéro un chez les poids lourds. Le WBC est fier de faire partie d’un événement d’une telle ampleur. Tous deux sont des athlètes exceptionnels. Fury est l’un des plus grands ambassadeurs de l’histoire de notre organisation, et nous avons toujours été fiers de lui. Joshua était le challenger numéro deux du classement WBC lorsqu’il a débuté sa carrière professionnelle et il a défendu pendant longtemps la ceinture WBC International. Le moment est peut-être venu de ramener pleinement Joshua dans le système du WBC », a déclaré Mauricio Sulaiman.

L’éventuel combat Fury-Joshua comme éliminatoire finale du WBC

Indicateur Tyson Fury (Royaume-Uni) Anthony Joshua (Royaume-Uni) Statut actuel au WBC Challenger officiel numéro un Ancien champion attendu de retour dans le classement Lien avec l’organisation Ancien champion du monde WBC et ambassadeur officiel Ancien détenteur de la ceinture WBC International Statut du combat Final Eliminator (Le vainqueur accédera directement à un combat pour le titre mondial) Final Eliminator Objectif organisationnel Royaume-Uni et le plus grand combat éliminatoire de l’histoire de la boxe mondiale

Une étape décisive vers le championnat incontesté

Si les parties parviennent à un accord pour ce combat, le vainqueur deviendra le challenger obligatoire au titre mondial dans la filière WBC. Selon les spécialistes, le duel entre ces deux légendes britanniques des poids lourds devrait inévitablement remplir les stades et établir de nouveaux records d’audience pour les retransmissions.

Selon vous, quelle star britannique s’imposera dans cet affrontement attendu depuis des années : Tyson Fury ou Anthony Joshua ?

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