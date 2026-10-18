Comment le monde de l'UFC a réagi au KO de Malott sur Buckley

UFC Fight Night Le combat principal du tournoi 291 s'est terminé par l'un des KO les plus spectaculaires et sensationnels de l'année. Le poids welter canadien Mike Malott l'expérimenté et dangereux combattant américain Joaquin Buckleya été mis KO au deuxième round par un puissant coup de genou au visage.

Ce finish inattendu et dévastateur place Malott parmi les principaux candidats au prix du « KO de l'année » et a suscité des réactions stupéfaites dans le monde des arts martiaux mixtes.

« Si nous aimons ce sport, nous sommes malades » : Les réactions vives des combattants

Le coup terrible porté dans l'octogone a choqué les stars du MMA et ses pairs :

Kay Kamaka III : « Si nous aimons ce sport, nous sommes tous des malades. Je prie pour la santé de Buckley » ;

Cody Durden : « Wow ! La puissance du coup a fait voler son protège-dents à six mètres » ;

Kenny Florian : « Le genou au menton a instantanément endormi Buckley. Malott a signé un KO très brutal au deuxième round » ;

Gilbert Burns et Arnold Allen : « Un finish incroyable de Mike Malott ! C'est une déclaration forte pour toute la division », ont estimé les athlètes renommés ;

Jeff Molina et Mayron Santos : Ont décrit l'affrontement comme un « finish terrifiant, très dur et brutal ».

Faits historiques et records : La première chute de Buckley

Les journalistes sportifs et les analystes statistiques ont souligné l'importance historique de ce combat :

Analyse d'Aaron Bronsteter : Ce duel Joaquin Buckleya été enregistré comme la première défaite avant la limite depuis qu'il a commencé à évoluer dans la catégorie des poids welters ;

Statistiques des victoires avant la limite : Selon les données fournies par l'analyste de l'UFC Michael Carroll, voici la liste des combattants ayant remporté le plus de victoires avant la limite dans cette catégorie depuis 2022 : Carlos Prates — 7 ; Mike Malott — 6 ; Uros Medic — 6.



Prochaine étape : Un grand combat attendu à Toronto

Le vétéran de l'UFC Michael Chiesa a parlé de l'avenir du combattant canadien après sa victoire et a suggéré le prochain grand affrontement dans la division :

« La prochaine étape est claire : nous devons voir un combat entre Malott et Jack Della Maddalena à Toronto ».

Ce brillant succès de Mike Malott le propulse vers les sommets du classement et démontre qu'il est un sérieux prétendant à la course au titre.