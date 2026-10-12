Quatre combattants ont reçu 100 000 dollars de bonus lors de l'UFC Fight Night 290

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Quatre combattants ont reçu 100 000 dollars de bonus lors de l'UFC Fight Night 290

Organisé à Las Vegas, aux États-Unis, l'UFC Fight Night 290 est resté gravé dans la mémoire des fans grâce à ses affrontements acharnés et ses fins spectaculaires. À l'issue de la compétition, la direction de l'organisation a récompensé les meilleurs participants de la soirée avec des bonus exceptionnels, doublés par rapport à l'accoutumée, soit 100 000 dollars américains de primes non garanties.

Quatre athlètes, menés par la tête d'affiche Brendan Allen, ont décroché ce bonus massif en plus de leurs bourses garanties.

Les meilleures performances de la soirée : qui a reçu les 100 000 dollars ?

Quatre combattants ayant terminé leurs adversaires avant la limite ont été particulièrement distingués par l'organisation :

  • Brendan Allen : Dans le combat principal chez les poids moyens, l'Américain a soumis le Britannique Christian Leroy Duncan au 5e round après un combat dramatique, s'adjugeant le bonus principal ;

  • Andre Fili : Le vétéran américain des poids plumes a remporté le bonus de 100 000 dollars pour avoir mis son adversaire KO avant la limite ;

  • Otari Tanzilov : Le poids léger géorgien a terrassé son adversaire de manière spectaculaire, remportant le prix de la « Performance de la soirée » ;

  • Alis Pereira : La combattante brésilienne a infligé de sérieux dégâts à la Russe Daria dès le premier round. L'adversaire a été contrainte d'abandonner après la pause, permettant à Pereira de décrocher également la prime de 100 000 dollars.

Primes supplémentaires pour les victoires avant la limite et sanctions

L'organisation n'a pas oublié les autres athlètes ayant conclu leurs combats prématurément :

  • Ceux ayant reçu 25 000 dollars : Julius Walker, Francisco Prado, Niko Price et Allen Frey ont chacun reçu un bonus supplémentaire de 25 000 dollars pour avoir terminé leurs combats avant la limite ;

  • Le combattant sanctionné pour un problème de poids : Bien qu'il ait remporté son combat, Brendson Rineyro a été privé de tout bonus en raison de son échec à la pesée officielle avant l'événement (dépassement de la limite autorisée).

L'UFC Fight Night 290 a offert une motivation financière majeure aux athlètes, intensifiant ainsi la course aux titres dans les différentes divisions.

UFC Fight Night 290Brendan AllenAlis PereiraBonusMMA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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