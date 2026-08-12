Le comportement d’un enfant entraîne l’annulation d’un vol

Au Canada, un vol de passagers a été annulé après qu’un jeune enfant à bord a refusé de boucler sa ceinture de sécurité. Tous les passagers ont ensuite été réenregistrés sur le vol du lendemain. L’information a été rapportée par la BBC .

L’incident s’est produit le 6 août à bord d’un avion de Porter Airlines qui devait relier Victoria à Toronto. Pendant les préparatifs du vol, l’enfant se tenait debout sur son siège et refusait de boucler sa ceinture de sécurité.

Les parents de l’enfant et les membres de l’équipage ont tenté de le convaincre de mettre sa ceinture, mais il a refusé. L’équipage a alors ramené l’avion au terminal et a fait descendre l’enfant et ses parents.

La compagnie aérienne a déclaré qu’un avion ne pouvait pas décoller si ces exigences de sécurité n’étaient pas respectées. En raison du retard, l’appareil n’a pas pu décoller avant minuit, et tous les passagers ont été placés sur le vol du lendemain.

Une experte juge la décision justifiée

Lia Tuso, experte en sécurité aérienne des enfants, a estimé que la décision de l’équipage était correcte. Selon elle, un enfant qui ne porte pas sa ceinture peut être projeté de son siège en cas de fortes turbulences, notamment pendant le décollage ou l’atterrissage, mettant en danger sa propre sécurité et celle des autres passagers.

L’incident a suscité de nombreux débats sur les réseaux sociaux. Certains ont estimé que les parents auraient dû surveiller leur enfant plus strictement, tandis que d’autres ont souligné que les enfants peuvent avoir peur de l’avion ou éprouver des difficultés à boucler leur ceinture.

Selon l’un des passagers, Ariye Kozuch, l’enfant ne faisait pas de crise et semblait plutôt effrayé. Il s’est même caché sous son siège et y est retourné en se glissant dessous lorsque l’équipage a tenté de lui attacher la ceinture.