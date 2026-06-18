Le Ghana s'impose face au Panama dans les derniers instants

Sur les pelouses d'Amérique du Nord, la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 est entrée dans sa phase la plus intense et passionnante. Les matchs de la première journée du groupe L se sont achevés, et les premiers points ont été distribués au sein de ce quatuor. Lors de la deuxième rencontre de la journée, disputée au magnifique et animé stade BMO Field de Toronto, au Canada, l'équipe nationale du Ghana, l'un des représentants forts du continent africain, a affronté le Panama.

Dans un match intense et sans concession, marqué par une forte résistance des deux équipes, le destin de la rencontre a été scellé par un but unique inscrit dans les dernières secondes. Cette victoire a offert une joie immense aux supporters africains, tandis qu'elle a laissé un goût d'amertume mondiale au Panama.

Le drame de la 90+5e minute et le but en or de Yirenki

Dès les premières minutes, la rencontre a été rythmée par des attaques successives et des situations dangereuses des deux côtés. Alors que l'équipe du Panama s'appuyait sur une défense organisée et des contre-attaques puissantes, les Ghanéens ont tenté de percer la défense adverse grâce à une plus grande possession de balle et des raids sur les ailes. Alors que le temps réglementaire s'achevait et que les minutes additionnelles s'écoulaient, un véritable drame s'est produit sur le terrain.

Alors que le match semblait se diriger vers un match nul, précisément à la 90+5e minute le talentueux joueur ghanéen Yirenki a profité d'une confusion dans la surface de réparation adverse. En visant précisément le but, il a inscrit le but précieux, valant de l'or, rapportant 3 points cruciaux à son équipe. Grâce à cette victoire, le Ghana rejoint les leaders du groupe.

Vous pouvez consulter les détails de la situation du groupe L, le résultat final du match Ghana – Panama et les compositions complètes des équipes via le tableau sportif officiel suivant :

Tournoi et état du groupe Équipe nationale du Ghana (4-2-3-1) Équipe nationale du Panama (4-4-2) Résultats de la 1ère journée du groupe • Compétition : Coupe du Monde 2026

• Groupe : Quatuor L, 1ère journée

• Stade : BMO Field (Toronto)

• Résultat du match : Ghana 1:0 Panama • Ati-Zigi (G), Ajeti, Mensa, Opoku ;

• Senaya, Yirenki, Semenyo, Ovusu ;

• Sulemana, Nuama, Ayew (C). • Mosquera (G), Blackman, Cordoba, Ramos ;

• Harvey, Andrade, Murilo, Martinez ;

• Puma, Barcenas, Waterman. • Angleterre — Croatie (4:2)

• Ghana — Panama (1:0)



• Note : L'Angleterre et le Ghana ont récolté 3 points chacun.

Quelle est la situation générale du groupe L ?

Pour rappel, le match d'ouverture de ce groupe avait également été un véritable spectacle de buts. L'équipe nationale d'Angleterre, l'un des favoris de la compétition, s'était imposée avec assurance 4-2 lors d'un match très intense contre la Croatie.

Ainsi, à l'issue de la première journée, l'Angleterre et le Ghana se sont hissés en tête du groupe avec 3 points chacun. Les Anglais occupent la première place grâce à une meilleure différence de buts. Les prochaines journées intensifieront sans aucun doute la lutte dans le groupe.

Note finale des analystes sportifs de Zamin : Le Ghana a prouvé une fois de plus au monde entier qu'un match de football n'est terminé que lorsque l'arbitre siffle la fin. Bien que les Panaméens aient défendu héroïquement pendant 94 minutes, une perte de concentration dans les dernières secondes leur a coûté cher. Des matchs encore plus intenses et passionnants nous attendent pour la suite de la Coupe du Monde !

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