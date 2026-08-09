La « malédiction » après avoir battu Sabalenka : Aryna commente une statistique étonnante

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La « malédiction » après avoir battu Sabalenka : Aryna commente une statistique étonnante

La numéro 1 mondiale, la Biélorusse Aryna Sabalenka, a commenté une statistique intéressante et surprenante : lors des derniers tournois, les joueuses qui l’ont battue ont été éliminées dès le tour suivant.

Cette tendance avait été évoquée par l’ancienne joueuse allemande et consultante Andrea Petkovic.

« À quoi bon me battre si elles perdent au tour suivant ? »

En réponse à une question des journalistes, Aryna Sabalenka a répondu avec une pointe d’humour et le sourire :

« À quoi bon me battre si elles savent ce qui va se passer au tour suivant ? (rires).

Plus sérieusement, je pense que ce n’est qu’une coïncidence. Je ne sais pas. C’est peut-être parce que tous mes derniers matchs perdus sont allés jusqu’au troisième set. Ce furent des rencontres très difficiles, éprouvantes et physiquement épuisantes. Parfois, le match suivant de l’adversaire est programmé dès le lendemain, et il est difficile de produire encore un tennis de haut niveau après une rencontre aussi intense. C’est donc une question de calendrier », a déclaré la numéro 1 mondiale.

Sabalenka a également ajouté, non sans humour, que cette statistique pouvait devenir une arme psychologique :

« Dans l’ensemble, cette statistique est incroyable. Nous devrions en parler davantage afin d’exercer une pression psychologique supplémentaire sur mes adversaires », a-t-elle souligné.

Une défaite surprise à Toronto

Rappelons qu’au quatrième tour du tournoi disputé à Toronto, au Canada, Aryna Sabalenka s’était inclinée face à la Russe Ekaterina Alexandrova dans un match dramatique de 2 h 29 min 6-7 (3-7), 6-4, 4-6

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Aryna SabalenkaAndrea PetkovicEkaterina AlexandrovaTorontoCanada
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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