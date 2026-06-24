La Croatie s'impose face au Panama et empoche trois points précieux

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La Croatie s'impose face au Panama et empoche trois points précieux

Le match opposant les équipes nationales du Panama et de la Croatie, membres du groupe L de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, s'est achevé.

Lors de la rencontre disputée au stade BMO Field de Toronto, la Croatie l'a emporté par le plus petit des scores.

Le destin du match a été scellé par une frappe précise d'Ante Budimir. L'attaquant croate a trouvé le chemin des filets à la 54e minute, offrant ainsi trois points cruciaux à son équipe.

Les deux équipes ont fait preuve de prudence tout au long de la partie. Le Panama a tenté à plusieurs reprises d'égaliser, mais la défense croate a résisté aux assauts adverses.

Pour rappel, lors de la première journée de la phase de groupes, le Panama s'était incliné 0-1 face au Ghana.

La Croatie, quant à elle, avait perdu 2-4 lors d'un match riche en buts contre l'équipe nationale d'Angleterre.

Ainsi, les Croates ont décroché leur première victoire au Mondial, préservant leurs chances de qualification pour le tour suivant. Le Panama, quant à lui, reste sans point après deux rencontres.

Après la deuxième journée, la Croatie occupe la troisième place avec 3 points. L'équipe affrontera le Ghana le 28 juin, tandis que le Panama, dernier avec 0 point, jouera contre l'Angleterre le même jour.

La Coupe du Monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, se poursuivra jusqu'au 19 juillet.

CroatiePanamaAnte BudimirTorontoAngleterre
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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