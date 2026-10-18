KO spectaculaire : Mike Malott met fin au combat contre Joaquin Buckley au 2e round

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KO spectaculaire : Mike Malott met fin au combat contre Joaquin Buckley au 2e round

Un nouveau KO sensationnel a été enregistré dans l'octogone de l'UFC. Le combattant poids mi-moyens Mike Malott face à son adversaire réputé pour son style agressif, Joaquin Buckleya remporté une victoire éclatante avant la limite.

Au 2e round, un coup dévastateur et inattendu porté par le combattant canadien a plongé son adversaire dans un KO profond, mettant fin au combat instantanément.

Le coup fatal au 2e round et l'arrêt du combat

Le duel a débuté sur un rythme effréné dès la première reprise :

  • Les attaques de Buckley : Joaquin Buckley, auteur de l'un des plus beaux KO de l'histoire de l'UFC, a cherché comme à son habitude à avancer et à mettre la pression ;

  • Contre-attaque et coup de genou : Au milieu du 2e round, Malott a parfaitement anticipé l'ouverture de son adversaire pour placer un puissant coup de genou remontant au visage ;

  • KO brutal et victoire : Le coup était si puissant et précis que Buckley a perdu l'équilibre et s'est effondré inerte sur le sol de l'octogone. L'arbitre, conscient du danger, a immédiatement arrêté le combat.

KO spectaculaire : Mike Malott met fin au combat contre Joaquin Buckley au 2e round

Un nouveau prétendant au « KO de l'année »

Cette victoire de Mike Malott est devenue le moment fort du tournoi :

  • Possibilité de bonus spécial : En tant que l'une des finitions les plus marquantes de la soirée, Malott est devenu le principal prétendant au bonus de 50 000 dollars (Performance of the Night) décerné par la ligue ;

  • Ascension au classement : Cette victoire avant la limite contre un combattant dangereux comme Buckley permet à Malott de se rapprocher du top de sa catégorie et d'envisager des combats majeurs à l'avenir.

Les vidéos et photos de ce KO sont devenues virales sur les réseaux sociaux, les fans de MMA le qualifiant déjà comme l'une des finitions les plus brutales de l'année.

Mike MalottJoaquin BuckleyOctogone UFCPerformance of the NightMMA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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