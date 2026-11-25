Ce 25 novembre, la deuxième partie du championnat du monde d'échecs a opposé le grand maître ouzbek Javohir Sindarov au champion du monde en titre, l'Indien Gukesh Dommaraju. La rencontre, qui s'est tenue à la Fondation Martin Bodmer à Cologny, près de Genève, s'est soldée par un nouveau match nul.

La partie a débuté à 19h00 (heure de Tachkent) et s'est terminée à 20h57. Après près de deux heures de jeu, Javohir Sindarov et Gukesh Dommaraju ont signé le partage des points. Ainsi, le score global après deux parties est de 1-1.

Pour rappel, le champion du monde en titre et son challenger sont tous deux âgés de 20 ans. Il s'agit du duel pour le titre mondial le plus jeune de l'histoire des échecs. La lutte entre ces deux jeunes talents captive l'attention des passionnés.