Javohir Sindarov et Gukesh : un deuxième match nul consécutif
Ce 25 novembre, la deuxième partie du championnat du monde d'échecs a opposé le grand maître ouzbek Javohir Sindarov au champion du monde en titre, l'Indien Gukesh Dommaraju. La rencontre, qui s'est tenue à la Fondation Martin Bodmer à Cologny, près de Genève, s'est soldée par un nouveau match nul.
La partie a débuté à 19h00 (heure de Tachkent) et s'est terminée à 20h57. Après près de deux heures de jeu, Javohir Sindarov et Gukesh Dommaraju ont signé le partage des points. Ainsi, le score global après deux parties est de 1-1.
Pour rappel, le champion du monde en titre et son challenger sont tous deux âgés de 20 ans. Il s'agit du duel pour le titre mondial le plus jeune de l'histoire des échecs. La lutte entre ces deux jeunes talents captive l'attention des passionnés.
Gukesh défend pour la première fois son titre mondial, conquis en décembre 2024 à Singapour. À l'époque, il avait battu le Chinois Ding Liren sur le score de 7,5 à 6,5. En remportant la 14e partie décisive, l'Indien est devenu à 18 ans le plus jeune champion du monde absolu de l'histoire, battant le record de Garry Kasparov, sacré à 22 ans.
Cependant, Gukesh fait face cette fois à un adversaire redoutable. Au classement FIDE de novembre, le grand maître indien occupe la 26e place avec 2710 points, tandis que Javohir Sindarov est le numéro quatre mondial avec 2782 points, soit un écart de 72 points.
La troisième partie aura lieu le 26 novembre. Javohir Sindarov jouera avec les pièces blanches. Le match se compose de 14 parties classiques, et le premier joueur à atteindre 7,5 points sera sacré champion. En cas d'égalité, le titre se jouera lors d'un tie-break.
Article suivant
Sans publicité avec l'abonnement
Zamin Premium — 4 900 UZS par mois
Commentaires0
…