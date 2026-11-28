Après la troisième partie du match pour le championnat du monde d'échecs qui se déroule à Genève, en Suisse, le champion du monde en titre, l'Indien Gukesh Dommaradju le challenger ouzbek Javokhir Sindarovs'est excusé. C'est ce qu'a annoncé le service de presse de la Fédération internationale des échecs (FIDE).

Un échange sincère devant l'échiquier

Dans une vidéo publiée sur le compte Instagram officiel de la Fédération, on peut voir un bref échange entre les deux rivaux après que la partie tendue de 60 coups se soit soldée par un match nul. Il s'avère que Gukesh s'est excusé pour avoir toussé pendant la partie, ce qui aurait pu gêner son adversaire :

« Je suis vraiment désolé pour ma toux », a déclaré le grand maître indien. « Il n'y a aucun problème », a répondu sincèrement Javokhir Sindarov.

Le service de presse de la FIDE a salué le respect mutuel entre les deux jeunes stars, qualifiant la séquence de « Deux gentlemen après la partie » .