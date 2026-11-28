Gukesh Dommaradju s'excuse auprès de Javokhir Sindarov après la 3e partie
Après la troisième partie du match pour le championnat du monde d'échecs qui se déroule à Genève, en Suisse, le champion du monde en titre, l'Indien Gukesh Dommaradju le challenger ouzbek Javokhir Sindarovs'est excusé. C'est ce qu'a annoncé le service de presse de la Fédération internationale des échecs (FIDE).
Un échange sincère devant l'échiquier
Dans une vidéo publiée sur le compte Instagram officiel de la Fédération, on peut voir un bref échange entre les deux rivaux après que la partie tendue de 60 coups se soit soldée par un match nul. Il s'avère que Gukesh s'est excusé pour avoir toussé pendant la partie, ce qui aurait pu gêner son adversaire :
« Je suis vraiment désolé pour ma toux », a déclaré le grand maître indien.
« Il n'y a aucun problème », a répondu sincèrement Javokhir Sindarov.
Le service de presse de la FIDE a salué le respect mutuel entre les deux jeunes stars, qualifiant la séquence de « Deux gentlemen après la partie » .
Détails du match et prochaine partie
Pour l'instant, l'équilibre est maintenu dans la lutte pour la couronne mondiale à Genève, et le grand maître ouzbek bénéficie d'un soutien important :
Statistiques
Informations officielles
Résultat de la 3e partie
Nul au 60e coup enregistré
Score général du match
1,5 : 1,5 (les trois parties se sont soldées par un match nul)
Date et couleurs de la 4e partie
Aujourd'hui, le 28 novembre , aura lieu (Gukesh jouera avec les blancs, Sindarov avec les noirs)
Soutien spécial
À Genève, Javokhir Sindarov est personnellement soutenu par la leader de l'équipe féminine du Kazakhstan, Bibisara Assaubayeva .
Selon vous, quelle tactique Javokhir Sindarov, jouant avec les noirs, choisira-t-il contre le champion du monde en titre Gukesh lors de la 4e partie qui aura lieu aujourd'hui, le 28 novembre ?
Laissez vos réflexions dans les commentaires et partagez immédiatement cette nouvelle avec vos proches qui suivent les échecs ouzbeks et le championnat du monde à Genève !
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