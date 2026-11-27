Comment Javohir Sindarov s'est comporté avant le match pour le championnat du monde
Le grand maître ouzbek Javohir Sindarov regardait un match de football en attendant le début de la conférence de presse officielle avant le match pour le titre de champion du monde d'échecs. La Fédération Internationale des Échecs (FIDE) a publié une vidéo relatant cette anecdote racontée par le grand maître américain et modérateur de la conférence, Maurice Ashleysur le sujet.
Un téléphone sous la table et un symbole de sérénité
Selon Maurice Ashley, au lieu d'être nerveux avant le début de la conférence de presse, Javohir Sindarov regardait un match de football sur son téléphone sous la table. Les experts ont cité cet incident comme un exemple frappant de la sérénité et de la décontraction extrêmes de l'échiquiste ouzbek avant une confrontation cruciale pour la couronne mondiale.
Le service de presse de la FIDE a publié cette vidéo sur les réseaux sociaux avec le titre « Javohir Sindarov : calme et... en train de regarder du football ! » .
La passion de Javohir Sindarov pour le football
L'intérêt du grand maître pour le football est bien connu de beaucoup :
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Club et joueur favoris
Dans une interview accordée précédemment au journal britannique The Guardian , Barcelone et Lionel Messiil a déclaré être un fervent supporter du club
Impressions de la Coupe du Monde 2026
L'échiquiste ouzbek a révélé qu'il s'était rendu en Amérique du Nord pour soutenir directement l'équipe nationale d'Ouzbékistanlors de la Coupe du Monde de football 2026.
Le match actuel à Genève
Javohir Sindarov depuis le 24 novembre dans la ville suisse de Genève contre le champion du monde en titre Dommaraju Gukeshpour le championnat du monde matchdispute des parties.
Selon vous, comment cette grande sérénité mentale et cette capacité à ne pas céder à la pression donnent-elles un avantage à Javohir Sindarov dans son match contre le champion du monde en titre Gukesh ?
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