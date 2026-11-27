Le grand maître ouzbek Javohir Sindarov regardait un match de football en attendant le début de la conférence de presse officielle avant le match pour le titre de champion du monde d'échecs. La Fédération Internationale des Échecs (FIDE) a publié une vidéo relatant cette anecdote racontée par le grand maître américain et modérateur de la conférence, Maurice Ashleysur le sujet.

Un téléphone sous la table et un symbole de sérénité

Selon Maurice Ashley, au lieu d'être nerveux avant le début de la conférence de presse, Javohir Sindarov regardait un match de football sur son téléphone sous la table. Les experts ont cité cet incident comme un exemple frappant de la sérénité et de la décontraction extrêmes de l'échiquiste ouzbek avant une confrontation cruciale pour la couronne mondiale.

Le service de presse de la FIDE a publié cette vidéo sur les réseaux sociaux avec le titre « Javohir Sindarov : calme et... en train de regarder du football ! » .