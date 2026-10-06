Trois joueurs d'échecs afghans arrêtés à la frontière après l'Olympiade de Samarcande

Un incident extraordinaire, qui a suscité l'inquiétude de la communauté sportive internationale, s'est produit à l'issue de l'Olympiade d'échecs organisée dans la ville de Samarcande. En Ouzbékistan, trois des quatre membres de l'équipe nationale afghane, de retour dans leur pays après avoir participé à cette prestigieuse compétition, ont été arrêtés par les forces de sécurité à la frontière.

Il s'est avéré que l'arrestation des joueurs d'échecs est due à l'interdiction officielle de ce sport intellectuel sur le territoire national.

« Ils ont confisqué nos passeports et nous ont enfermés dans des pièces séparées »

Le prestigieux journal espagnol EL PAÍS a réussi à contacter l'un des sportifs, qui a pu donner un bref compte rendu de la situation à la frontière et de son état actuel :

Isolement : « Ils ont confisqué nos passeports et nous ont enfermés, nous trois, dans des pièces séparées », a déclaré le joueur d'échecs afghan ;

Assignation à résidence à Kaboul : À l'heure actuelle, les trois sportifs arrêtés sont maintenus en résidence surveillée à Kaboul et leur sort reste incertain ;

Le passage d'un sportif : Le quatrième membre de l'équipe nationale a été le seul à pouvoir franchir le poste frontière sans aucun obstacle ni problème.

Interdiction des échecs et intervention de la direction de la FIDE

La situation concernant les échecs en Afghanistan s'est aggravée en mai 2025 :

Interdiction pour motif religieux : En mai 2025, le gouvernement du pays a strictement interdit la pratique des échecs, invoquant des croyances religieuses et les normes de la charia. Par conséquent, la participation des sportifs à la prestigieuse Olympiade de Samarcande a été interprétée comme une violation de l'interdiction officielle du gouvernement ;

Réaction de la Fédération internationale des échecs : Le nouveau président de la Fédération internationale des échecs (FIDE), Timur Turlov , a déclaré être pleinement informé de la situation et a annoncé que des mesures nécessaires étaient prises pour assurer la sécurité des joueurs d'échecs afghans et résoudre positivement la tension diplomatique survenue.

Les organisations sportives mondiales et les militants des droits de l'homme suivent de près le sort des grands maîtres poursuivis pour avoir pratiqué leur sport.