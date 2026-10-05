Un nouveau chapitre pour la star des échecs : Nodirbek Abdusattorov se marie

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Un nouveau chapitre pour la star des échecs : Nodirbek Abdusattorov se marie

L'étoile montante des échecs ouzbeks, l'un des plus grands grands maîtres mondiaux de sa génération Nodirbek Abdusattorovvit un moment inoubliable et joyeux. Le grand maître de 22 ans, champion du monde d'échecs et vainqueur de nombreux tournois internationaux prestigieux, se marie.

Les premières photos de la cérémonie de fiançailles du jeune couple ont circulé sur les réseaux sociaux, suscitant les félicitations sincères du public, des fans et de la communauté sportive.

Réalisations historiques et reconnaissance présidentielle

Cet heureux événement survient après les récents succès sportifs majeurs du joueur d'échecs et sa reconnaissance au plus haut niveau de l'État :

  • Cadeau présidentiel : Il y a quelques jours, pour avoir dignement représenté l'Ouzbékistan sur la scène internationale et obtenu des résultats historiques, le chef de l'État a solennellement remis au jeune grand maître 200 000 dollars américains en récompense, un nouveau cottage moderne ainsi qu'une voiture Volkswagen offerte en cadeau ;

  • Une place dans l'élite mondiale : Nodirbek Abdusattorov continue de faire rayonner la gloire de notre sport national, occupant fermement l'une des places les plus élevées de l'élite mondiale des échecs (selon le classement FIDE).

« N & S » : Le couple au seuil du bonheur

Sur les photos, on voit Nodirbek en costume classique élégant et sa compagne, vêtue d'une robe raffinée mêlant style traditionnel et moderne, souriants devant une arche fleurie. Une composition florale en forme de cœur avec les initiales du couple était également présente.

Des millions de fans et d'amateurs d'échecs souhaitent au jeune champion et à sa future épouse un bonheur infini, une sérénité durable et de grands succès pour l'avenir. Félicitations aux jeunes mariés !

Nodirbek AbdusattorovÉchecsFIDEGrand MaîtreOuzbékistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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