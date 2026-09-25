Les compositions pour le choc Ouzbékistan-USA sont connues : un super-duel pour l'or olympique

Lors de l'Olympiade d'échecs organisée à Samarcande, les paires officielles pour tous les échiquiers du 9e tour, décisif pour les médailles d'or, ont été entièrement annoncées. Dans le choc central le plus important de la compétition, l'équipe nationale masculine d'Ouzbékistan affrontera les favoris du tournoi, les États-Unis, avec une formation prête au combat.

Sur le 1er échiquier, Nodirbek Abdusattorov (2762) jouera avec les blancs contre le grand maître mondial Fabiano Caruana (2789), tandis que sur le 2e échiquier, Javokhir Sindarov (2778) affrontera Wesley So (2774) avec les noirs. Sur le 3e échiquier, Nodirbek Yakubboev (2685) jouera avec les blancs contre le célèbre Hans Niemann (2725), et sur le 4e, Muhiddin Madaminov (2611) devra faire preuve de courage avec les noirs face à une légende comme Levon Aronian (2725).

La tension est également à son comble sur le 1er échiquier féminin : les filles d'Ouzbékistan affrontent l'Inde, leader de la compétition, avec Afroza Khamdamova (2443) qui jouera avec les noirs contre l'expérimentée Humpy Koneru (2509). De plus, l'équipe Ouzbékistan-2 affrontera l'équipe menée par la star néerlandaise Anish Giri, et Ouzbékistan-3 jouera un match crucial contre le Kirghizistan.

« Abdusattorov contre Caruana, le duel Sindarov-So et le test de Khamdamova » : les 5 points clés du 9e tour

Faits marquants des échiquiers du 9e tour de l'Olympiade de Samarcande :

Le choc des titans au 1er échiquier : Nodirbek Abdusattorov (2762) affronte le leader américain Fabiano Caruana (2789) avec les blancs ;

La confrontation Sindarov – So : Sur le 2e échiquier, Javokhir Sindarov (2778) se défendra avec les noirs contre Wesley So (2774), proche de lui au classement ;

Le combat Yakubboev contre Niemann : Sur le 3e échiquier, Nodirbek Yakubboev (2685) lancera une attaque avec l'avantage des blancs contre le grand maître controversé Hans Niemann (2725) ;

Le grand examen de Madaminov : Sur le 4e échiquier, notre jeune talent Muhiddin Madaminov (2611) jouera avec les noirs contre la légende des échecs Levon Aronian (2725) ;

Maîtrise dans le tournoi féminin : Afroza Khamdamova (2443) contre la joueuse numéro 1 de l'Inde, Humpy Koneru (2509), entamera le combat avec les noirs.

Super-duels par échiquier : Tableau des paires Ouzbékistan vs USA/Inde

Comparaison des adversaires et des classements pour les matchs centraux du 9e tour :

Échiquier et catégorie Représentant de l'Ouzbékistan (Classement) Représentant de l'équipe adverse (Classement) Couleur des pièces Hommes : 1er échiquier Nodirbek Abdusattorov (GM 2762) Fabiano Caruana (GM 2789, USA) Blancs — Noirs Hommes : 2e échiquier Javokhir Sindarov (GM 2778) Wesley So (GM 2774, USA) Noirs — Blancs Hommes : 3e échiquier Nodirbek Yakubboev (GM 2685) Hans Niemann (GM 2725, USA) Blancs — Noirs Hommes : 4e échiquier Muhiddin Madaminov (GM 2611) Levon Aronian (GM 2725, USA) Noirs — Blancs Femmes : 1er échiquier Afroza Khamdamova (WGM 2443) Humpy Koneru (GM 2509, Inde) Noirs — Blancs Femmes : 2e échiquier Gulrukhbegim Tokhirjonova (IM 2357) Divya Deshmukh (GM 2490, Inde) Blancs — Noirs

Expertise échiquéenne et analyse tactique : quel échiquier détient la clé de la victoire ?

Conclusions des grands maîtres internationaux et analystes :

Les blancs au 1er échiquier et la pression d'Abdusattorov : Jouer avec les blancs est un avantage majeur pour le staff technique de Nodirbek Abdusattorov ; établir une pression dynamique dès l'ouverture contre Caruana pourrait booster le moral de toute l'équipe ;

La défense solide de Sindarov : Wesley So est l'un des grands maîtres les plus calmes et infaillibles au monde ; il est crucial que Javokhir Sindarov ferme le centre avec les noirs et maintienne l'équilibre ; Les 3e et 4e échiquiers décisifs :

Bien que Niemann et Aronian semblent plus expérimentés au classement, le style agressif de Yakubboev avec les blancs est la meilleure chance de marquer des points ; obtenir au moins un nul de Madaminov contre Aronian pourrait être le facteur clé de notre victoire. Selon vous, quel match décidera de la victoire globale dans le choc Ouzbékistan-USA ? Nodirbek Abdusattorov peut-il battre Fabiano Caruana avec les blancs ? Laissez vos avis et pronostics dans les commentaires et partagez l'analyse de ce tour décisif de l'Olympiade de Samarcande avec tous les passionnés d'échecs !

Sizningcha, O‘zbekiston — AQSH to‘qnashuvida qaysi taxtadagi bahs umumiy g‘alabani hal qiladi? Nodirbek Abdusattorov Fabiano Karuanani oq donalarda mag‘lub eta oladimi? Shaxsiy fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring va Samarqand Olimpiadasining taqdiriy tur tahlilini barcha shaxmat ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!