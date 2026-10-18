Un but et une passe décisive d'Eldor Shomurodov offrent la victoire à Başakşehir (vidéo)

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Un but et une passe décisive d'Eldor Shomurodov offrent la victoire à Başakşehir (vidéo)

Dans le cadre de la 7e journée de la Süper Lig turque, le club stambouliote Başakşehir a accueilli sur son terrain l'équipe de Gaziantep . Lors de ce duel intense disputé le 18 octobre au magnifique stade Fatih Terim, les locaux ont décroché une victoire précieuse et méritée sur le score de 2-1.

Le véritable héros et figure centrale de la rencontre a été l'attaquant de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Eldor Shomurodov . Il a été directement impliqué dans les deux buts des Stambouliotes, inscrivant un but et délivrant une passe décisive.

Un but rapide, la réponse de Dursun et la passe décisive de Shomurodov

Le sort du match a été riche en intensité et en rebondissements :

  • Ouverture du score à la 9e minute : Dès la 9e minute, Eldor Shomurodov s'est illustré dans la surface adverse pour propulser le ballon au fond des filets et donner l'avantage aux locaux — 1-0 ;

  • Égalisation à la 66e minute : En seconde période, Gaziantep a tenté de prendre l'initiative et a égalisé à la 66e minute grâce à une frappe précise de Serdar Dursun — 1-1 ;

  • Le but de la victoire à la 81e minute : Peu après, Başakşehir est reparti à l'attaque. À la 81e minute, sur une passe millimétrée de Shomurodov, Gunesh, entré en jeu, a inscrit le but de la victoire — 2-1 ;

  • Fayzullayev sur le banc : Un autre talentueux milieu de terrain ouzbek de l'équipe, Abbosbek Fayzullayev, est resté sur le banc des remplaçants sur décision de l'entraîneur.

Feuille de match

Süper Lig. 7e journée

Başakşehir — Gaziantep 2-1

18 octobre, stade Fatih Terim.

Buts: Shomurodov (9), Gunesh (81) — Dursun (66).

  • Başakşehir : Shengezer, Karbovnik, Bayram, Ba, Kharebashvili (Sahiner, 46), Kemen, Kaluzinski (Gunesh, 57), Olsen (Sari, 57), Brnic (Visca, 72), Shomurodov, Bozok (Yildirim, 72).

Classement : une remontée à la 10e place

Ce succès important a considérablement amélioré la position du club stambouliote au classement :

  • Başakşehir progresse : Grâce aux 3 points récoltés, Başakşehir porte son total à 11 points et remonte à la 10e place du classement ;

  • Gaziantep à la 14e place : L'adversaire, avec 8 points, reste à la 14e place après cette défaite.

La performance d'Eldor Shomurodov prouve une fois de plus sa grande forme dans le championnat turc et son rôle croissant en tant qu'atout offensif majeur de Başakşehir.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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