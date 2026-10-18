Le récital de Shomurodov : Eldor marque encore en Süper Lig turque (vidéo)
Dans le cadre de la 8e journée de la Süper Lig turque, le club stambouliote Başakşehir accueille sur son terrain l'équipe de Gaziantep . Débutée à 21h00 (heure de Tachkent), cette rencontre a offert des moments de joie intenses aux fans de football ouzbeks.
Titulaire avec Başakşehir, le capitaine et attaquant de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Eldor Shomurodov a fait trembler le stade dès les premières minutes en trouvant le chemin des filets.
Un but rapide à la 8e minute et une maîtrise en première période
Le match a débuté par des attaques fulgurantes des hôtes :
Le but crucial de Shomurodov : Dès la 8e minute, une offensive de Başakşehir a porté ses fruits : Eldor Shomurodov a trompé le gardien adverse pour ouvrir le score — 1-0 ;
Résultat à la mi-temps : Les 45 premières minutes ont été totalement dominées par les locaux. Les équipes sont rentrées aux vestiaires avec un avantage minimal pour les Stambouliotes (1-0) ;
Fayzullayev sur le banc : Un autre talentueux milieu de terrain ouzbek de l'équipe, Abbosbek Fayzullayev, a débuté la rencontre sur le banc sur décision du staff technique et devrait entrer en jeu en seconde période.
Feuille de match
Süper Lig turque. 8e journée
Başakşehir — Gaziantep 1-0 (à la mi-temps)
18 octobre, Stade Başakşehir Fatih Terim.
But: Shomurodov (8e).
Başakşehir : Muhammed, Karbovnik, Emin, Ba, Harebashvili, Kemen, Kaluzinski, Olsen, Shomurodov, Brnich, Ömut.
Les supporters attendent avec impatience une seconde période encore plus prolifique et brillante de la part de nos compatriotes.
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