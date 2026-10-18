Dans le cadre de la 8e journée de la Süper Lig turque, le club stambouliote Başakşehir accueille sur son terrain l'équipe de Gaziantep . Débutée à 21h00 (heure de Tachkent), cette rencontre a offert des moments de joie intenses aux fans de football ouzbeks.

Titulaire avec Başakşehir, le capitaine et attaquant de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Eldor Shomurodov a fait trembler le stade dès les premières minutes en trouvant le chemin des filets.

Un but rapide à la 8e minute et une maîtrise en première période

Le match a débuté par des attaques fulgurantes des hôtes :

Le but crucial de Shomurodov : Dès la 8e minute, une offensive de Başakşehir a porté ses fruits : Eldor Shomurodov a trompé le gardien adverse pour ouvrir le score — 1-0 ;

Résultat à la mi-temps : Les 45 premières minutes ont été totalement dominées par les locaux. Les équipes sont rentrées aux vestiaires avec un avantage minimal pour les Stambouliotes (1-0) ;

Fayzullayev sur le banc : Un autre talentueux milieu de terrain ouzbek de l'équipe, Abbosbek Fayzullayev, a débuté la rencontre sur le banc sur décision du staff technique et devrait entrer en jeu en seconde période.

Feuille de match

Süper Lig turque. 8e journée

Başakşehir — Gaziantep 1-0 (à la mi-temps)

18 octobre, Stade Başakşehir Fatih Terim.

But: Shomurodov (8e).

Başakşehir : Muhammed, Karbovnik, Emin, Ba, Harebashvili, Kemen, Kaluzinski, Olsen, Shomurodov, Brnich, Ömut.

Les supporters attendent avec impatience une seconde période encore plus prolifique et brillante de la part de nos compatriotes.