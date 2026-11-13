Quelles notes pour Shomurodov et Fayzullayev ? Statistiques du match Ouzbékistan — Russie

Dans le magnifique stade Pakhtakor de Tachkent, le match amical entre les équipes nationales d'Ouzbékistan et de Russie s'est terminé par un scénario incroyable et une victoire renversante des visiteurs sur le score de 3:2. La performance de nos représentants, qui menaient 2:0 avant de perdre l'avantage, a suscité de nombreux débats.

Le célèbre portail statistique Flashscore a évalué individuellement les actions de chaque joueur présent sur le terrain après cette confrontation intense.

Performances des membres de l'équipe nationale d'Ouzbékistan

Le capitaine de notre équipe nationale, l'attaquant Eldor Shomurodov a débuté le match dans le onze de départ et a joué jusqu'à la 80e minute avant de céder sa place à Husain Norchayev. Le portail a évalué ses actions sur le terrain avec 6,1 points .

De même, notre milieu offensif Abbosbek Fayzullayev a été actif pendant 80 minutes avant d'être remplacé par Azizbek Amonov, recevant une note de 5,8 points .

Joueurs ouzbeks Temps de jeu / Remplacement Note Flashscore Dostonbek Hamdamov 62 minutes jouées (remplacé par Diyor Kholmatov) 6,5 points (Le plus haut de l'équipe) Akmal Mozgovoy A joué tout le match 6,5 points (Meilleure performance) Eldor Shomurodov (Capitaine) 80 minutes jouées (remplacé par Husain Norchayev) 6,1 points Abbosbek Fayzullayev 80 minutes jouées (remplacé par Azizbek Amonov) 5,8 points

Homme du match — Nikolay Komlichenko

L'attaquant qui a complètement changé le destin du match pour les visiteurs, Nikolay Komlichenko , a été désigné meilleur joueur de la rencontre. Entré en jeu à la 66e minute, il a inscrit un doublé en quelques minutes, offrant la victoire à son équipe. Pour cette performance efficace, le portail lui a attribué la note la plus élevée du match : 8,9 points .

Avant les prochains défis

Les deux équipes ont entamé la phase de préparation suivante pour atteindre leurs objectifs. L'équipe nationale d'Ouzbékistan disputera son prochain match amical le 17 novembre au stade Jassim bin Hamad à Doha, capitale du Qatar, contre l'Arabie saoudite. L'équipe nationale de Russie affrontera le Venezuela à Krasnodar le même jour.

Selon vous, dans quelle mesure les notes attribuées par Flashscore reflètent-elles fidèlement les actions des joueurs sur le terrain ? Laissez votre avis en commentaire !