Le duo ouzbek fait la différence : quelle note pour Shomurodov et Fayzullayev ?

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Le duo ouzbek fait la différence : quelle note pour Shomurodov et Fayzullayev ?

Dès la première journée de la nouvelle saison de Süper Lig turque, les joueurs ouzbeks expatriés ont commencé à se montrer sous leur meilleur jour. Le club stambouliote de « Başakşehir » a accueilli Kocaelispor et s’est imposé avec autorité sur le score de 2-0.

La rencontre s’est déroulée sous la domination totale des locaux, et les stars de l’équipe nationale d’Ouzbékistan ont joué un rôle essentiel dans cette victoire.

Une passe décisive à la 14e minute, puis un but de Shomurodov en seconde période

Les deux compatriotes ont joué un rôle déterminant sur le terrain en tant que figures principales de la ligne offensive de Başakşehir :

  • La passe précise de Fayzullayev : Dès la 14e minute, Abbosbek Fayzullayev a offert une occasion idéale à son coéquipier Christopher Operi, signant une superbe passe décisive et permettant l’ouverture du score ;

  • Le premier but de Shomurodov cette saison : Le meilleur buteur de Başakşehir, Eldor Shomurodov, a trouvé le chemin des filets en seconde période, ouvrant ainsi son compteur pour la nouvelle saison et assurant la victoire de son équipe.

Analyse de Flashscore : 8,3 pour Shomurodov, 7,6 pour Fayzullayev

La prestigieuse publication internationale Flashscore spécialisée dans les statistiques et l’analyse du football, a évalué individuellement les joueurs du match :

  • Eldor Shomurodov : Pour ses actions dangereuses devant le but adverse et son but important, il a obtenu la note de 8,3 et a été désigné deuxième meilleur joueur sur le terrain ;

  • Abbosbek Fayzullayev : L’ailier, qui a commencé la saison par une passe décisive, a été crédité par les experts de la note de 7,6;

  • La meilleure note : À Başakşehir, la meilleure note a été obtenue par Christopher Operi, auteur du premier but, avec 8,6 points.

Le prochain défi — « Trabzonspor » à l’extérieur

Après avoir commencé la saison par une victoire 2-0, le club stambouliote a rejoint le groupe de tête du classement :

  • Le prochain match : Désormais, lors de la 2e journée, Başakşehir se déplacera le 23 août pour affronter Trabzonspor, l’un des grands clubs du championnat.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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