Trois joueurs de l'équipe nationale d'Ouzbékistan ont été inclus dans la liste des candidats pour le prix Asian Golden Player, récompensant le meilleur footballeur d'Asie. Abdukodir Khusanov, Abbosbek Fayzullayev et Eldor Shomurodov figurent parmi les 30 joueurs les plus méritants du continent.

Il s'agit d'une reconnaissance internationale majeure pour les représentants du football ouzbek. Il est particulièrement notable que la liste comprenne deux de nos joueurs évoluant dans des clubs européens ainsi que le capitaine de l'équipe nationale.

Trois footballeurs ouzbeks parmi les candidats

La liste des 30 candidats pour le prix Asian Golden Player, décerné par le média sportif majeur Titan Sports, a été dévoilée.

Des représentants de l'équipe nationale d'Ouzbékistan y figurent également :

Abdukodir Khusanov — « Manchester City » ;

Abbosbek Fayzullayev — « Başakşehir » ;

Eldor Shomurodov — « Başakşehir ».

La nomination simultanée de ces trois joueurs témoigne de la montée en puissance et de l'influence croissante du football ouzbek à l'échelle asiatique.

Un légionnaire du « Pakhtakor » également candidat

Parmi les candidats figure également un joueur évoluant dans le championnat d'Ouzbékistan. Ayman Hussein, attaquant du club de Tachkent « Pakhtakor » et international irakien, est également en lice pour le prix Asian Golden Player.

Cette situation montre que les légionnaires évoluant en Superligue d'Ouzbékistan attirent également l'attention internationale.

Le Japon en tête, l'Ouzbékistan dans le top 3

En termes de nationalités, les joueurs japonais dominent la liste des candidats, avec six représentants nommés.

La Corée du Sud suit avec quatre joueurs. L'Ouzbékistan, avec trois représentants, se classe dans le top 3.

Cet indicateur signifie que les représentants de notre football national sont reconnus aux côtés des nations leaders du continent.

Les footballeurs ouzbeks n'ont pas encore remporté ce prix

Le prix Asian Golden Player est décerné depuis 2013. Cependant, aucun représentant ouzbek n'a encore réussi à décrocher ce trophée.

C'est pourquoi cette nomination est pour nos trois joueurs non seulement une reconnaissance personnelle, mais aussi une opportunité d'accroître encore davantage le prestige du football ouzbek sur la scène internationale.

Il convient de souligner un point important : le prix Asian Golden Player est distinct du prix du Joueur asiatique de l'année décerné par la Confédération asiatique de football (AFC). Il s'agit d'une distinction organisée par le média Titan Sports.

Désormais, la question principale qui intéresse les fans de football ouzbek est : lequel parmi Khusanov, Fayzullayev ou Shomurodov pourrait être sacré meilleur joueur du continent ?