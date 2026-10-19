Dans le cadre de la 9e journée de la Persian Gulf Pro League, le géant actuel du pays, Persepolis, s'est déplacé sur le terrain du Mes Shahr Babak. Les joueurs de Téhéran ont dominé la rencontre pour s'imposer largement sur le score de 3-0. Une victoire convaincante.

Le milieu de terrain de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Oston Urunov, a été très actif dès les premières minutes, contribuant grandement au succès de son équipe.

Passe décisive d'Urunov et large victoire : comment s'est déroulé le match ?

La rencontre a débuté sous une pression constante des visiteurs :

33e minute — Passe décisive d'Urunov : Après une passe précise d'Oston Urunov transperçant la défense adverse, Thievy Bifouma a ouvert le score ;

74e minute — Deuxième but : Après avoir repoussé les attaques des hôtes, Persepolis a doublé la mise grâce à un but de Majid Eydi ;

90+4e minute — Le point final : Dans les arrêts de jeu, Saeid Sadeghi a scellé le score final — 0-3.

La performance des légionnaires ouzbeks

La situation des joueurs ouzbeks évoluant dans le championnat iranien a attiré l'attention des fans :

Oston Urunov : Titulaire, auteur d'une passe décisive, il a été remplacé à la mi-temps par choix tactique ;

Igor Sergeev : L'attaquant de Persepolis est resté sur le banc des remplaçants durant toute la rencontre.

Grâce à cette victoire importante à l'extérieur, Persepolis porte son total à 20 points et conserve sa place de leader au classement du championnat iranien.