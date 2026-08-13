« Istiqlol » prend une décision importante : à quels numéros Masharipov et Ashurmatov débuteront-ils la nouvelle saison ?

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« Istiqlol » prend une décision importante : à quels numéros Masharipov et Ashurmatov débuteront-ils la nouvelle saison ?

À l’approche du début de la nouvelle saison de la Pro League iranienne, le mythique club de Téhéran, « Istiqlol », a officiellement annoncé les numéros sous lesquels ses joueurs évolueront.

Fait notable, les numéros des légionnaires ouzbeks qui défendront les couleurs du club connaissent un changement important pour la nouvelle saison.

Masharipov, nouveau numéro 10, Ashurmatov reste fidèle à sa tradition

Notre compatriote, qui s’est attiré la sympathie des supporters grâce à ses prestations brillantes sous les couleurs du club de Téhéran, Jaloliddin Masharipovs’est vu attribuer à partir de la nouvelle saison le prestigieux et exigeant numéro 10 . Pour rappel, Jaloliddin portait jusqu’à présent le numéro 77 au sein d’« Istiqlol ». Cette décision de la direction et du staff technique du club renforce encore le statut de leader de Masharipov au sein de l’équipe.

L’autre défenseur ouzbek de l’équipe, Rustam Ashurmatov continuera quant à lui d’évoluer avec son numéro fétiche et traditionnel, le numéro 5 .

Le championnat iranien débute : quand aura lieu le premier match d’« Istiqlol » ?

La nouvelle saison 2026/27 de la Pro League iranienne débutera officiellement le 14 août .

Lors de la première journée, l’équipe de Téhéran, « Istiqlol », entamera à domicile un duel acharné contre le club de Mes Shahr. Les supporters attendent avec impatience le premier match officiel des légionnaires ouzbeks avec leurs nouveaux numéros.

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EsteghlalJaloliddin MasharipovRustam AshurmatovTéhéranLigue professionnelle du golfe Persique
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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