L'équipe nationale d'Ouzbékistan, dirigée par Fabio Cannavaro, débutera sa participation historique à la Coupe du Monde par un match contre la Colombie. Pour les « Loups Blancs », il ne s'agit pas seulement du premier match du tournoi, mais d'un événement d'une importance particulière en tant que premier match de Mondial dans l'histoire du football national.

À l'approche de ce choc crucial, les publications sportives internationales annoncent les compositions probables des équipes. « Sporting News », « Sports Illustrated » et « Sports Mole » ont présenté leurs prédictions sur les joueurs d'Ouzbékistan et de Colombie susceptibles de débuter la rencontre.

Il est à noter que les trois sources partagent une vision quasi identique de la composition de l'équipe d'Ouzbékistan. Les médias prévoient que Fabio Cannavaro pourrait opter pour un système tactique en 3-4-2-1 face à la Colombie.

Selon l'interprétation de « Sporting News », Otkir Yusupov gardera les cages de l'Ouzbékistan. En ligne de défense, Farrux Sayfiyev, Abdulqodir Abdullayev, Abduqodir Husanov, Rustam Ashurmatov et Sherzod Nasrullayev pourraient être utilisés.

Au milieu de terrain, Akmal Mozgovoy et Otabek Shukurov devraient s'activer, tandis qu'en ligne d'attaque, la confiance sera accordée à Abbosbek Fayzullayev, Oston O'runov et au capitaine Eldor Shomurodov.

« Sporting News » a indiqué la composition probable de l'Ouzbékistan comme suit :

Yusupov, Sayfiyev, Abdullayev, Husanov, Ashurmatov, Nasrullayev, Mozgovoy, Shukurov, Fayzullayev, O'runov, Shomurodov.

Pour l'équipe nationale de Colombie, Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Juan Mojica, Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz et Luis Suárez sont pressentis pour débuter.

Le magazine « Sports Illustrated » imagine également l'Ouzbékistan dans un schéma en 3-4-2-1. Selon lui, Otkir Yusupov occupera le poste de gardien. En défense centrale à trois, Rustam Ashurmatov, Abdulqodir Abdullayev et Abduqodir Husanov évolueront.

Sur les ailes, Sherzod Nasrullayev et Farrux Sayfiyev, et au centre du terrain, Akmal Mozgovoy et Otabek Shukurov pourraient jouer. Oston O'runov et Abbosbek Fayzullayev se placeront derrière l'attaque. En pointe, le rôle d'attaquant principal devrait être confié à Eldor Shomurodov.

Composition probable de l'Ouzbékistan selon « Sports Illustrated » :

Otkir Yusupov, Rustam Ashurmatov, Abdulqodir Abdullayev, Abduqodir Husanov, Sherzod Nasrullayev, Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Farrux Sayfiyev, Oston O'runov, Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov.

Le média a présenté l'équipe nationale de Colombie dans un système tactique en 4-2-3-1. Camilo Vargas au but, et en défense Juan Mojica, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez et Daniel Muñoz pourraient évoluer.

Au milieu défensif se placeront Richard Ríos et Jefferson Lerma. Devant eux, Luis Díaz, James Rodríguez et Jhon Arias devraient jouer, tandis que Luis Suárez s'activera au centre de l'attaque.

Composition de la Colombie selon la version de « Sports Illustrated » :

Camilo Vargas, Juan Mojica, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Daniel Muñoz, Richard Ríos, Jefferson Lerma, Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Suárez.

Les prédictions de « Sports Mole »ne diffèrent pas de l'avis des deux sources précédentes. Il s'attend également à ce que Cannavaro fasse confiance à Yusupov, Sayfiyev, Abdullayev, Husanov, Ashurmatov, Nasrullayev, Mozgovoy, Shukurov, Fayzullayev, O'runov et Shomurodov pour le match contre la Colombie.

Comme composition probable de la Colombie, les noms de Vargas, Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica, Lerma, Ríos, Arias, Rodríguez, Díaz et Suárez ont été indiqués.

Le fait que les trois médias aient choisi une composition presque identique donne une idée précise du plan de jeu principal de l'Ouzbékistan. Cannavaro pourrait créer de la densité en défense avec trois défenseurs centraux et exiger une activité égale des joueurs de couloir en défense et en attaque.

Abduqodir Husanov devrait être l'un des piliers défensifs contre les attaquants rapides de la Colombie. Sa vitesse, sa condition physique et sa détermination dans les duels seront cruciales pour stopper des joueurs dangereux comme Luis Díaz.

Au centre du terrain, la tâche de Mozgovoy et Shukurov pourrait être de ralentir le rythme de jeu de la Colombie, d'empêcher James Rodríguez de s'exprimer librement et de lancer des contre-attaques rapides dès la récupération du ballon.

La vitesse et le dribble d'Oston O'runov et d'Abbosbek Fayzullayev pourraient devenir les armes principales des « Loups Blancs » en contre-attaque. Eldor Shomurodov s'efforcera, en pointe, de lutter pour le ballon, d'attirer les défenseurs et de convertir les opportunités en buts.

Dans l'équipe de Colombie, le danger principal est attendu de Luis Díaz, James Rodríguez et Jhon Arias. Luis Suárez évoluera au centre de l'attaque, cherchant à maintenir une pression constante sur les défenseurs ouzbeks.

Bien entendu, les compositions publiées dans la presse ne sont que des suppositions. La décision finale sera prise par Fabio Cannavaro et le sélectionneur colombien peu avant le début du match. L'état physique des joueurs, la tactique choisie contre l'adversaire et les performances lors des derniers entraînements pourraient influencer la composition.

Le match Ouzbékistan — Colombie débutera demain à 07h00, heure de Tachkent. Des millions de supporters attendent avec impatience ce duel historique.

Les « Loups Blancs » affrontent un adversaire redoutable pour leur premier match de Mondial. Les prédictions des médias peuvent être identiques, mais c'est sur le terrain que se trouvera la réponse finale.