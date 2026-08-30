Large victoire de Persepolis : Sergeyev titulaire, Orunov entre en jeu !

·3·Sport
Large victoire de Persepolis : Sergeyev titulaire, Orunov entre en jeu !

Dans le cadre de la 4e journée de la Persian Gulf Pro League, l'un des grands clubs du pays, le Persepolis de Téhéran, a accueilli Malavan sur son terrain. Les légionnaires d'Ouzbékistan évoluant dans l'équipe de la capitale ont remporté une victoire écrasante 3-0 dans un match intense, sans encaisser de but.

Grâce à cette victoire, Persepolis porte son total à 9 points et se hisse dans le top 3 du classement. Malavan reste à la 11e place avec 4 points.

3 buts et les actions des légionnaires ouzbeks

La rencontre s'est déroulée sous la domination totale des hôtes avec des attaques successives :

  • Chronique des buts : À la 20e minute, le joueur de Malavan, Papi, a marqué contre son camp (csc). Bifuma a creusé l'écart à la 34e minute, puis Alipur a scellé le score final à la 56e minute — 3-0 ;

  • Igor Sergeyev dans le onze de départ : L'attaquant central de l'équipe nationale d'Ouzbékistan a débuté la rencontre en tant que titulaire. Bien qu'il ait exercé une pression active sur les défenseurs adverses, Sergeyev n'a pas marqué et a été remplacé à la 86e minute ;

  • Le retour d'Oston Orunov sur le terrain : Le milieu offensif Oston Orunov est entré en jeu à la 72e minute, renforçant la ligne d'attaque de son équipe et contribuant à consolider le score victorieux.

Feuille de match

Persian Gulf Pro League. 4e journée

Persepolis (Téhéran) — Malavan — 3:0

29 août, Téhéran

Buts : Papi 20 (csc, 1:0), Bifuma 34 (2:0), Alipur 56 (3:0).

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

0 point en 2 journées pour Tottenham : Newcastle conquiert le Tottenham Hotspur Stadium0 point en 2 journées pour Tottenham : Newcastle conquiert le Tottenham Hotspur StadiumAujourd'hui, 00:03Pluie de K.-O. à Shanghai : Les favoris tombent, Nurmagomedov au tapis !Pluie de K.-O. à Shanghai : Les favoris tombent, Nurmagomedov au tapis !Hier, 23:06Pluie de dollars à l'UFC : Qui a empoché 100 000 dollars et qui est reparti les mains vides ?Pluie de dollars à l'UFC : Qui a empoché 100 000 dollars et qui est reparti les mains vides ?Hier, 23:01Bonne nouvelle de Suisse : notre judoka remporte la médaille d'argent en finale du Grand ChelemBonne nouvelle de Suisse : notre judoka remporte la médaille d'argent en finale du Grand ChelemHier, 22:58Kevin De Bruyne révèle un problème majeur du football italienKevin De Bruyne révèle un problème majeur du football italienHier, 21:57Leandro Paredes critique la suspension imposée par la FIFALeandro Paredes critique la suspension imposée par la FIFAHier, 21:31
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Masterclass de Husanov : 97 % de précision et 97 touches de balle (vidéo)
Masterclass de Husanov : 97 % de précision et 97 touches de balle (vidéo)