Dans le cadre de la 4e journée de la Persian Gulf Pro League, l'un des grands clubs du pays, le Persepolis de Téhéran, a accueilli Malavan sur son terrain. Les légionnaires d'Ouzbékistan évoluant dans l'équipe de la capitale ont remporté une victoire écrasante 3-0 dans un match intense, sans encaisser de but.

Grâce à cette victoire, Persepolis porte son total à 9 points et se hisse dans le top 3 du classement. Malavan reste à la 11e place avec 4 points.

3 buts et les actions des légionnaires ouzbeks

La rencontre s'est déroulée sous la domination totale des hôtes avec des attaques successives :

Chronique des buts : À la 20e minute, le joueur de Malavan, Papi, a marqué contre son camp (csc). Bifuma a creusé l'écart à la 34e minute, puis Alipur a scellé le score final à la 56e minute — 3-0 ;

Igor Sergeyev dans le onze de départ : L'attaquant central de l'équipe nationale d'Ouzbékistan a débuté la rencontre en tant que titulaire. Bien qu'il ait exercé une pression active sur les défenseurs adverses, Sergeyev n'a pas marqué et a été remplacé à la 86e minute ;

Le retour d'Oston Orunov sur le terrain : Le milieu offensif Oston Orunov est entré en jeu à la 72e minute, renforçant la ligne d'attaque de son équipe et contribuant à consolider le score victorieux.

Feuille de match

Persian Gulf Pro League. 4e journée

Persepolis (Téhéran) — Malavan — 3:0

29 août, Téhéran

Buts : Papi 20 (csc, 1:0), Bifuma 34 (2:0), Alipur 56 (3:0).