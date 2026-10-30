Une légende de « Persepolis » critique sévèrement Igor Sergeyev et réclame son départ

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Une légende de « Persepolis » critique sévèrement Igor Sergeyev et réclame son départ

L'attaquant de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Igor Sergeyevest au cœur d'une vive controverse concernant son passage en Iran. Morteza Kermani-Moghaddam, ancien joueur du club de « Persepolis » de Téhéran et figure sportive locale, a sévèrement critiqué la performance de l'attaquant ouzbek de 33 ans, appelant la direction à résilier immédiatement son contrat.

Dans une interview accordée à l'agence de presse officielle iranienne IRNA Kermani-Moghaddam a clairement souligné que l'arrivée du joueur au club était une erreur dès le départ :

« C'est un grand mystère pour moi de savoir comment Igor Sergeyev a pu rejoindre “Persepolis”. Il ne répond absolument pas au haut niveau requis. Le maillot de “Persepolis” est trop lourd et trop grand pour lui. Plus vite il quittera l'équipe, mieux ce sera pour tout le monde. J'espère que le club prendra une décision sans tarder concernant ce joueur ».

Vague de critiques : l'occasion manquée contre « Foolad »

Le mécontentement envers Sergeyev s'est intensifié après un match crucial lors de la 10e journée de la Pro League :

  • Victoire manquée : « Persepolis » a perdu 0-1 à domicile contre son rival acharné « Foolad » ;

  • Face-à-face : Entré en jeu en seconde période, Sergeyev s'est retrouvé en face-à-face avec le gardien mais n'a pas réussi à marquer le but décisif. Peu après, l'adversaire a inscrit le but de la victoire ;

  • Poker en match amical et reproches de la presse : Dès le lendemain de la défaite, « Persepolis » a écrasé l'équipe universitaire de la ville de Karaj 8-0, match durant lequel Sergeyev a marqué 4 buts. Mais au lieu de saluer cette performance, la presse locale a ironisé avec virulence : « L'attaquant a été transparent lors du match décisif, mais marque contre des étudiants amateurs ».

Contrat de 1,5 million de dollars et statistiques

Le contrat et les performances actuelles de l'attaquant ouzbek à Téhéran sont également au centre des discussions :

  • Conditions financières : Arrivé en janvier 2026 en tant qu'agent libre en provenance du « Pakhtakor », Sergeyev a signé un contrat d'un an et demi jusqu'à l'été 2027. Selon les informations, la valeur de cet accord est estimée entre 1 et 1,5 million de dollars ;

  • Baisse de productivité : Lors de ses débuts la saison dernière, il était devenu le leader de l'équipe avec 4 buts en 8 matchs. Cette saison, l'attaquant se limite à seulement 1 but en championnat ;

  • Refus de l'option russe : Avant de partir pour l'Iran, Sergeyev avait suscité l'intérêt sérieux de Magomed Adiyev, entraîneur du club « Krylia Sovetov » de Samara, mais le joueur a choisi l'option de Téhéran en raison d'une meilleure offre financière.

Actuellement, Oston Urunov, un autre représentant de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, défend également les couleurs de « Persepolis ». Cependant, face à la pression constante et aux critiques croissantes, l'avenir d'Igor Sergeyev au sein du club reste incertain à l'approche du mercato hivernal.

Igor SergeyevPersepolisOston UrunovPro League iranienneFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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