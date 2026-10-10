Urunov marque, Sergeyev délivre une passe décisive — Persepolis se rapproche du leader

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Urunov marque, Sergeyev délivre une passe décisive — Persepolis se rapproche du leader

Dans le cadre de la 8e journée de la Persian Gulf Pro League, le géant national Persepolis a accueilli le club de Sanat Naft à Téhéran. Lors d'un match où les membres de l'équipe nationale d'Ouzbékistan ont brillé, les hôtes ont remporté une victoire convaincante sur le score de 3:1, scellant ainsi le résultat.

L'activité des légionnaires ouzbeks a joué un rôle crucial dans les moments décisifs de la rencontre.

Passe précise de Sergeyev, effet « joker » d'Urunov

Tout au long du match, nos compatriotes sous les couleurs de Persepolis ont prouvé leur excellente forme physique :

  • But rapide et passe décisive de Sergeyev : Dès la 5e minute, l'attaquant expérimenté Igor Sergeyev a percé la défense adverse pour servir Bifouma, qui a ouvert le score ;

  • Renforcement du contrôle : À la 53e minute, Ali Ashouri a doublé la mise, mais à la 67e minute, Mohammad Hossein Baseri a réduit l'écart pour les visiteurs, relançant le suspense ;

  • Le but décisif d'Urunov : Entré en jeu en cours de match, Oston Urunov n'a eu besoin que de 8 minutes pour faire parler son talent. À la 84e minute, il a trouvé le chemin des filets pour fixer le score final à 3:1.

Classement : Un match en retard pour la première place

Ces trois points renforcent les ambitions de Persepolis dans la course au titre :

  • 2e place et écart minime : Grâce à cette victoire, les Téhéranais portent leur total à 16 points, consolidant leur 2e place au classement ;

  • Tractor en ligne de mire : Le leader actuel du championnat, Tractor, compte 17 points ;

  • Avantage stratégique : Avec un match en retard, une victoire lors de leur prochaine rencontre pourrait propulser Persepolis seul en tête du classement.

Feuille de match

Persian Gulf Pro League. 8e journée

Persepolis — Sanat Naft 3:1

Buts : Bifouma (5e), Ali Ashouri (53e), Oston Urunov (84e) — Mohammad Hossein Baseri (67e).

Le fait que les joueurs ouzbeks deviennent des figures clés dans l'un des championnats les plus relevés du continent continue d'attirer l'attention des fans et des experts internationaux.

PersepolisSanat NaftPersian Gulf Pro LeagueÉquipe Nationale d'OuzbékistanFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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