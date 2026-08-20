« Persepolis » s’impose largement dans un match où Igor Sergeyev a marqué

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« Persepolis » s’impose largement dans un match où Igor Sergeyev a marqué

Lors de la 2e journée de la Pro League iranienne, le club de Téhéran « Persepolis » a accueilli « Esteghlal Khuzestan » et s’est imposé largement 4-1 au terme d’un match riche en buts. Cette rencontre a particulièrement retenu l’attention des supporters ouzbeks : l’attaquant de notre équipe nationale, Igor Sergeyev, a marqué avec son nouveau club et largement contribué à la victoire.

Le but de Sergeyev et l’entrée en jeu d’Urunov

« Persepolis » a débuté la rencontre par des attaques tranchantes et a inscrit deux buts dès les 20 premières minutes. Au début de la seconde période, ce fut au tour d’Igor Sergeyev : à la 47e minute, il a trouvé le chemin des filets adverses pour alourdir le score.

« Titulaire, Igor Sergeyev a inscrit un but important à la 47e minute. À la 63e minute, sur décision du staff technique, il a été remplacé par un autre cadre de notre équipe nationale, Oston Urunov, entré en jeu comme remplaçant. »

Pro League iranienne : les faits marquants du match de la 2e journée

Indicateur

« Persepolis » – « Esteghlal Khuzestan » (4-1)

Résultat du match

4-1 (large victoire de « Persepolis »)

Buts de « Persepolis »

Khodabandelou (6e), Alipour (20e), Igor Sergeyev (47e), Shahrabadi (90+3e)

But des locaux

Niyazmand (65e, c.s.c.)

Expatriés ouzbeks

Igor Sergeyev (titulaire, 1 but), Oston Urunov (entré en jeu à la 63e minute)

Bilan de la journée

« Persepolis » engrange 3 points et rejoint le groupe de tête

Le duo ouzbek du club de Téhéran

L’activité d’Igor Sergeyev et d’Oston Urunov sous les couleurs de « Persepolis » a une nouvelle fois démontré la grande confiance du staff envers les expatriés ouzbeks. Les buts de Sergeyev et le potentiel offensif d’Urunov devraient faire de l’équipe l’une des forces majeures non seulement du championnat iranien, mais aussi de la Ligue des champions Élite de l’AFC.

Selon vous, le duo Sergeyev-Urunov peut-il mener « Persepolis » vers le titre de champion d’Iran cette saison ?

Partagez votre avis dans les commentaires et transmettez immédiatement cette bonne nouvelle aux supporters de nos expatriés !

PersépolisIgor SergeyevOston UrunovIranTéhéran
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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