La Liga annonce les nommés pour le joueur du mois de septembre : qui mérite le titre ?

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La Liga annonce les nommés pour le joueur du mois de septembre : qui mérite le titre ?

Alors que le premier mois de l'automne touche à sa fin en Liga, la direction du championnat a officiellement dévoilé les 5 finalistes pour le prix du Joueur du mois de septembre. Cette liste prestigieuse comprend non seulement des superstars des grands clubs, mais aussi des talents ayant créé la sensation au sein d'équipes plus modestes. Parmi les candidats, l'ailier du FC Barcelone, Raphinha Dias, se distingue par son efficacité fantastique : il a inscrit 7 buts et délivré 2 passes décisives en seulement 326 minutes.

L'arme fatale du Real Madrid Kylian Mbappé a rejoint la compétition en disputant 360 minutes complètes, avec 3 buts, 2 passes décisives et 21 duels remportés. De plus, le nouvel attaquant de l'Atlético de Madrid, Jonathan David, a enregistré 3 buts et 1 passe décisive en seulement 160 minutes, établissant un record d'efficacité par minute. Les surprises de la liste sont Sergio Camello du Rayo Vallecano (4 buts, 1 passe décisive, 20 duels) et le buteur d'Elche, Fer Niño (4 buts, 20 duels).

Alors, les 9 actions décisives de Raphinha lui garantissent-elles le trophée, Mbappé peut-il ramener le prix à Madrid, ou les représentants des petits clubs vont-ils surprendre les favoris ?

« Le récital de Raphinha, la régularité de Mbappé et la super-efficacité de David » : Les 5 points clés des candidats

Faits statistiques importants sur le quintet officiel annoncé par la Liga :

  • Raphinha — le roi absolu des buts : Le leader du FC Barcelone a été impliqué dans 9 buts en septembre, avec 7 réalisations et 2 passes décisives ;

  • Le temps de jeu maximal de Mbappé : La star française a disputé 360 minutes (4 matchs complets), totalisant 3 buts, 2 passes décisives et 21 duels gagnés ;

  • La super-efficacité de Jonathan David : L'attaquant de l'Atlético n'a eu besoin que de 160 minutes pour cumuler 3 buts et 1 passe décisive (une action décisive toutes les 40 minutes) ;

  • L'explosion inattendue de Camello : L'attaquant du Rayo Vallecano, Sergio Camello, a porté son club vers le haut avec 4 buts et 1 passe décisive ;

  • La combativité de Fer Niño : Le représentant d'Elche a marqué 4 buts en 242 minutes et a remporté 20 duels difficiles.

Liga — Septembre 2026 : Comparaison des candidats au titre de Joueur du mois

Indicateurs de temps de jeu, efficacité et paramètres techniques des candidats :

Joueur et club

Minutes jouées

Nombre de buts

Passes décisives

Duels gagnés

Précision des passes

Raphinha Dias (FC Barcelone)

326 minutes

7 buts

2 passes

13

81%

Kylian Mbappé (Real Madrid)

360 minutes

3 buts

2 passes

21

86%

Sergio Camello (Rayo Vallecano)

279 minutes

4 buts

1 passe

20

86%

Fer Niño (Elche)

242 minutes

4 buts

0

20

69%

Jonathan David (Atlético de Madrid)

160 minutes

3 buts

1 passe

5

86%

Expertise et analyse : Qui mérite le plus le prix de la Liga en septembre ?

Conclusions des commentateurs et centres d'analyse statistique :

  • La forme cosmique de Raphinha : L'ailier brésilien, l'un des capitaines du Barça, a montré sa meilleure forme en septembre ; 7 buts et 2 passes en 326 minutes est la meilleure performance non seulement en Liga, mais dans tout le top 5 européen, faisant de lui le favori n°1 ;

  • Le travail acharné de Mbappé : Kylian a joué tous les matchs du Real, attirant l'attention des défenseurs ; ses 21 duels gagnés et 86% de précision prouvent qu'il est autant un créateur qu'un finisseur ;

  • Le ratio minutes/but de David : Jonathan David s'est très vite adapté au système de Simeone ; malgré un temps de jeu limité (160 minutes), il a été décisif à chaque apparition ;

  • L'héroïsme des leaders du Rayo et d'Elche : Sergio Camello et Fer Niño méritent des éloges pour leurs 4 buts chacun dans des clubs au budget modeste ; leur combativité dans les duels a été cruciale contre les grands clubs.

Les résultats de septembre montrent que la lutte pour les prix individuels est aussi intense que la course au titre en Liga.

Selon vous, qui mérite le plus le titre de joueur du mois parmi ces 5 candidats ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse avec tous les passionnés de football !

La LigaRaphinha DiasKylian MbappéAtlético de MadridFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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