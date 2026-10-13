Un expert étranger critique la progression du « Grand Ouzbek » dans la boxe professionnelle

Le célèbre média américain Bad Left Hook un commentateur du John Hansen double champion olympique, boxeur poids lourds ouzbek invaincu Bakhodir Jalolov (17-0, 15 KO) et le Britannique Solomon Dacres (10-1, 3 KO) a exprimé des critiques acerbes concernant leur futur affrontement.

L'analyste a souligné ses doutes quant aux plans et au développement de la carrière professionnelle de Jalolov, notant qu'après 17 victoires, aucun changement qualitatif sérieux n'est perceptible dans son parcours.

« Ça aurait été intéressant il y a 3-5 ans » : Les critiques tranchantes de Hansen

L'expert américain écrit au sujet du rythme de progression de Jalolov dans le circuit professionnel :

Le risque de faire du surplace : « Si Bakhodir Jalolov avait affronté un adversaire du niveau de Solomon Dacres il y a trois ou cinq ans, ce combat m'aurait beaucoup enthousiasmé. Cependant, aujourd'hui, il donne l'impression de stagner après 17 combats professionnels » ;

Le conflit entre le cycle olympique et la boxe professionnelle : L'expert a attiré l'attention sur le fait qu'un nouveau cycle de qualification olympique approche ;

Deux possibilités : « On ne peut me convaincre que par l'une de ces deux choses : soit ce combat sera le premier véritable test de la carrière professionnelle de Jalolov, soit il s'agit simplement d'un combat de plus, un peu plus intéressant que d'habitude pour les fans, après quoi Bakhodir repartira vers une troisième médaille d'or olympique ».

La soirée de boxe à Londres et la dernière victoire

Détails importants sur le combat à venir et la forme actuelle de Jalolov :

Date et lieu du combat : Le duel Jalolov — Dacres le 17 octobre lors d'une grande soirée de boxe organisée à Londres, capitale de la Grande-Bretagne ;

L'événement principal de la soirée : Le combat vedette de ce tournoi de boxe sera la revanche très attendue entre Daniel Dubois et Fabio Wardley ;

Le dernier combat de Jalolov : Bakhodir Jalolov est monté sur le ring professionnel pour la dernière fois le 9 mai de cette année à Manchester, où il a battu avant la limite l'expérimenté Croate Agron Smakici (21-4, 19 KO).

Ce duel à Londres est attendu non seulement comme une opportunité pour le « Grand Ouzbek » de décrocher une 18e victoire, mais aussi comme une chance de répondre dignement sur le ring aux critiques des experts occidentaux.