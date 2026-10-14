Quand commence le combat entre Bakhodir Jalolov et Solomon Dacres ?

Double champion olympique, célèbre boxeur ouzbek dans la catégorie poids lourds Bakhodir Jalolov disputera son prochain combat le 17 octobre à Londres. L'adversaire de notre compatriote est un boxeur britannique expérimenté et talentueux Solomon Dacres sera.

Ce duel entre deux boxeurs puissants suscite un grand intérêt parmi les fans de boxe et les experts du monde entier.

Heure du combat et diffusion en direct

Détails de la grande soirée de boxe à Londres :

Heure de début : La compétition débutera le 17 octobre à 21h00, heure de Tachkent ;

Diffusion en direct : Les fans peuvent suivre ce duel passionnant via le géant international du streaming sportif DAZN plateforme.

Bakhodir Jalolov : Un palmarès marqué par les K.O.

Notre compatriote avance invaincu sur le ring professionnel :

Dernier combat : Jalolov est monté sur le ring pour la dernière fois en mai 2026 contre Agron Smakici, remportant la victoire par K.O. technique ;

Résultat professionnel : Le boxeur ouzbek compte 17 victoires dont 15 obtenues avant la limite, par K.O. remportées ;

Excellente forme physique : Le champion olympique progresse avec confiance vers l'élite des poids lourds et ce combat est une étape importante pour se rapprocher des ceintures mondiales.

Solomon Dacres : Un adversaire combattant à domicile

Le boxeur britannique est également considéré comme un adversaire sérieux et redoutable :

Dernier combat : Dacres a combattu pour la dernière fois en juillet 2025 contre Vladyslav Sirenko, remportant une victoire convaincante par décision unanime des juges ;

Statistiques sur le ring : Le sportif britannique affiche 10 victoires et seulement 1 défaite ;

Facteur domicile : Le fait que le combat ait lieu à Londres devrait offrir à Dacres le soutien du public local et un avantage psychologique.

Ce choc sans concession est crucial pour les deux athlètes afin de grimper dans le classement mondial et d'ouvrir la voie à de futurs combats pour le titre.